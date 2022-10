Michiel De Bruycker (SV Anzegem): “Ambitie mag je hebben: we willen dicht tegen de top vijf meedraaien”

In de toegevoegde tijd van de partij bij Voorde-Appelterre, in theorie grootste uitdager van titelfavoriet Tempo Overijse, tekende Michiel De Bruycker met het hoofd de winninggoal aan. Seppe Lecour was de match gestart met een goal. Voor de Oost-Vlaamse fusieploeg het eerste tegendoelpunt dit seizoen. Die 0-1 bleef tot minuut 83 op het bord. Toen ging de bal op de stip en stelde de thuisploeg via Arnaud De Greef gelijk.

“Voorde-Appelterre was al met tien gevallen, kreeg door die gelijkmaker een boost en ging op zoek naar winst”, weet Michiel De Bruycker. “Want zij roken vijftien op vijftien. Ook wij bleven in onze winstkansen geloven, door de numerieke meerderheid. We kregen wat ruimte. In minuut 94 kon ik een voorzet van Jelle Belmans inkoppen. In de euforie pakte ik een gele kaart. Inderdaad, een kopbalspecialist ben ik niet. Met het jeugdvoetbal bij was het mijn derde goal met het hoofd ooit.”

Reeksje lager

Een doelpunt dat drie punten opleverde en Anzegem naar een gedeelde vierde plaats loodste. Bij winst tegen Stekene wipt het team van trainer Pascal Verriest over de Waaslanders naar rang drie. “Je moet ambitie hebben”, benadrukt De Bruycker. “We hopen dit seizoen zo dicht mogelijk bij de top vijf mee te draaien. Tot enkele maanden geleden kende ik SV Anzegem helemaal niet. Tot nog toe speelde ik altijd in tweede nationale. Vier jaar bij Racing Gent, één seizoen bij Merelbeke, daarna één jaar bij Wetteren. Op een bepaald moment kreeg ik telefoon van Pascal Verriest. Met de vraag of ik interesse had om bij Anzegem te komen voetballen. Gauthier Van De Geuchte zette ook die stap. Zij trokken ze mij over de streep om een reeks lager te voetballen.”

De 26-jarige kerel uit Westrem beklaagde het zich nog niet. Hij zit aan drie goals en evenveel assists. “Eigenlijk hadden we verwacht tegen Rumbeke en Lede punten te pakken”, besluit De Bruycker. “Hamme en Voorde-Appelterre waren op papier moeilijker partijen, maar daarin pakten we zes op zes.”

