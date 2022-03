Michiel Colpaert en FC Kluisbergen op weg om in derde C te overleven: “Operatie redding net op tijd ingezet”

“Net op tijd konden we operatie redding inluiden”, glundert aanvoerder Michiel Colpaert. “Voor Nieuwjaar hadden we met enorm veel afwezigen af te rekenen. Dat was bij veel ploegen het geval. Door de lange inactiviteit ten gevolgde van de pandemie, vermoed ik. We verloren enkele matchen met het kleinste verschil, partijen waarin we beter verdienden. Denk dat de terugkeer van Grégory Ferreira-Lino belangrijk was om het tij te doen keren. Ondanks hij 42 jaar is speelt hij nog altijd op positie tien. Hij heeft steeds die korte versnelling in de benen. We scheppen weer kansen, we scoren veel. Voor de winterstop hadden we het lastig om mogelijkheden af te dwingen.”