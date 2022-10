Michiel Clyncke (Winkel Sport): “Einde van een schitterende reeks”

Met een puike veertien op achttien en een ongeslagen status trok Winkel Sport zaterdagavond naar de Borinagestreek. Inzet: de leidersplaats, want de Walen telden bij aanvang van de match slechts één punt meer dan de rood-zwarten. Michiel Clyncke is ondertussen aan zijn derde campagne op Terschueren toe. “Hoe langer die reeks van ongeslagen matchen aanhoudt, hoe dichter je bij die eerste nederlaag komt te zitten”, weet Michiel Clyncke. “We wisten op voorhand dat we voor een lastige verplaatsing naar Francs Borains stonden. De Walen hadden hun eerste vijf wedstrijden immers gewonnen en leden op de vorige speeldag hun eerste nederlaag op het veld van SK Heist. Met veertien punten op zak hadden we er dus zeker niets te verliezen en wilden we zoals elke week voluit onze kansen gaan.”

Teddy Chevalier

“We verloren van een heel sterk team”, weet Michiel Clyncke.

“Francs Borains heeft veel kwaliteiten, maar we boden heel goed weerwerk. In de eerste helft hielden we goed stand. Onze tegenstander kreeg slechts één grote kans terwijl wij op de counter ook enkele keren gevaarlijk kwamen opzetten. Na de rust waren ze wat dominanter en kwamen ook twee keer tot scoren. De eerste was een pegel van buiten de zestien en de tweede goal werd vanop de stip binnengetrapt door Teddy Chevalier. Als je dergelijke sterke spelers in je rangen hebt, dan weet je genoeg. Goed, Francs Borains staat dan ook niet voor niets op de leidersplaats.”

Behoud

“We hebben er een schitterende competitiestart opzitten en de reeds behaalde punten zijn een mooie bonus. Voor een ploeg als Winkel Sport is en blijft het behoud in eerste nationale prioritair. Maar uiteraard is het momenteel leuk om ook eens ontspannen naar boven te kunnen kijken. We staan in elk geval voor een zware oktobermaand en krijgen komend weekend profclub La Louvière op bezoek. Opnieuw een lastige tegenstander.”

Francs Borains - Winkel Sport 2-0

Francs Borains: Saussez, Fuakala, Boulenger, Itrak, Chevalier, Chaabi (70’ Makota), Mpati, Deschryver, Durieux (62’ Lavie), Mohamed, Pinto (70’ Lauwrensen).

Winkel Sport: M. Kudimbana, Dujardin, Dauchy, Reuse (77’ Van de Velde), Verhooghe (46’ Van Marcke), Libbrecht, Deschilder, Beyens, Clyncke (77’ Vandendriessche), Debouver, Dewaegemaeker (64’ B. Kudimbana)

Doelpunten: 60’ Chaabi (1-0), 70’ Chevalier (2-0, strafschop).

Geel: Chevalier, Durieux, Verhooghe, Reuse, Dujardin.

