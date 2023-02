Michiel Clyncke en Winkel Sport winnen van Francs Borains: “Deze zege dragen we op aan Arne en Gauthier”

Uiteraard was na de dramatische gebeurtenis van het voorbije weekend door het overlijden van de 25-jarige Arne Espeel, de doelman van de tweede ploeg, het voetbal eventjes bijzaak op Ter Schueren. Voor de eerste ploeg was het de voorbije weken serieus bergaf gegaan na de recente 2 op 21, waardoor de ploeg van coach Jeffry Verhoeven dringend nog eens een driepunter nodig had om niet in de gevarenzone terecht te komen. Tegen Francs Borains kwam Winkel snel 0-1 achter na een penaltygoal van Teddy Chevalier, maar na de rust kon een gedreven Winkel Sport nog het tij keren met doelpunten van Daan Debouver en de ingevallen Maki Tall. 2-1, eindelijk nog eens een driepunter, zodat Winkel Sport opnieuw wat meer ademruimte in de stand krijgt.

Zware kuitbeenbreuk

De spelersgroep was door die zware blessure opnieuw hard aangeslagen en ook speler Michiel Clyncke vond die overwinning een bijzaak. “Die zege is een klein lichtpuntje in de donkere periode waarin onze club momenteel vertoeft”, getuigt Michiel Clyncke. “Gisteren stonden we hier nog met meer dan duizend mensen op het veld voor de begrafenis van onze clubvriend Arne Espeel. Een niet te vatten gebeurtenis die toch het voetbalgebeuren tot een bijzaak degradeert. We waren dan ook zeer gemotiveerd om Francs Borains te bekampen en dan krijgen we andermaal een nieuwe kaakslag te verwerken. Medespeler Gauthier Libbrecht, die nog maar pas uit een langdurige blessure terugkwam, liep halverwege de tweede helft een heel zware beenblessure op. De wedstrijd lag een halfuur stil en uiteindelijk werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Ik hoor net van onze dokter dat het om een zware kuitbeenbreuk zou gaan. Die zege dragen we dan ook aan Arne en Gauthier op. Na die dubbele zware beproeving is het niet zo eenvoudig om het uitgebreid over het sportieve te hebben, maar toch was het belangrijk dat we na een slechte reeks eindelijk nog eens een driepunter aan ons saldo konden toevoegen.”