Michiel Clemens helpt VC Houtem-Oplinter mee aan cruciale zege tegen Haasrode (3-1): “Wij horen niet thuis in de middenmoot”

“Het was écht wel noodzakelijk om de drie punten nog eens thuis te houden”, beseft Michiel Clemens, die met twee treffers een belangrijk aandeel had in de overwinning. “En dat is gebeurd. In de eerste helft kregen we wel de nodige kansen, maar die openingstreffer bleef uit. Bij de rust stond het dus nog 0-0 en als het van te moeten is, wordt de druk vaak nóg groter. Ik scoorde de 1-0, Haasrode maakte gelijk, maar na mijn tweede treffer was de ban gebroken en hebben we het verschil verder kunnen uitdiepen. Het was dus niet zo simpel als de uitslag laat uitschijnen, maar het was zeker wel verdiend.”

Blessureleed

Een goeie reactie na die 7-1-pandoering van vorige week in Averbode? “Dat was pijnlijk”, moet Clemens toegeven. “Maar er zijn wel verzachtende omstandigheden. We zijn de voorbije weken geteisterd geweest door het nodige blessureleed, waardoor jongens uit de B-ploeg in vierde provinciale moesten komen depanneren. Zij hebben hun uiterste best gedaan, maar het heeft toch wel zijn tol geëist. Op de geschorste Jens Winnen na stonden we zaterdag tegen Haasrode opnieuw compleet en we zijn er vol voor gegaan.”

Ondanks die mindere periode draait VC Houtem-Oplinter nog altijd mee in de middenmoot. “Daar horen we niet thuis”, is Clemens vastberaden. “Voor een club die pas gezakt is uit eerste provinciale, moeten we minstens naar de top vijf durven mikken. Het zal de komende weken dus vooral een kwestie zijn van deze overwinning zien te bevestigen. Het eindrondesysteem biedt op dat vlak een mooie uitdaging. De eerste periode was niet goed, maar we kunnen nu een nieuwe start nemen.”

Aarschot

Ondanks zijn 25 lentes behoort Michiel Clemens tot een van de anciens in Houtem. “Ik draai al sinds mijn zestiende mee in het provinciale voetbal”, besluit de aanvallende middenvelder. “Ik heb dus inderdaad al wel de nodige ervaring. Met deze twee goals zit ik intussen aan zes treffers. Dat is altijd goed voor het vertrouwen. Zowel voor mezelf als voor het team. Zondag trekken we naar Aarschot. Dat zijn altijd geladen duels, maar hun terrein ligt ons wel. We gaan ook daar dus weer vol voor de overwinning.”