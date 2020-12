Michiel Ahyi (Roeselare) meteen op de afspraak tegen Borgworm: “Dit voelt zo heerlijk”

Tuerlinckx

Michiel Ahyi beseft dat hij dinsdag in de Champions League allicht gewoon weer op de bank zal starten. “Toch zal ik op een andere manier een rol van betekenis proberen te spelen. Misschien zal de coach mij nodig hebben om het blok te versterken en de spelers op het terrein mogen ook op mij rekenen als supporter en hier en daar zal ik ook proberen wat tactische aanwijzingen te geven. Ja, ik heb er zin in. Ik weet dat het niveauverschil met Tuerlinckx nog heel groot is,maar ik probeer die kloof op training te verkleinen. Tuerlinckx heeft gewoon ook een pak meer ervaring en presteert in het algemeen ook veel constanter dan mij.”

De Nederlander kwam in het tussenseizoen over van Gent waar hij alleen ’s avonds trainde. “Die omschakeling naar een topclub was enorm zwaar, maar met Steven vanmedegael heb ik de gedroomde coach, die me perfect door die overgangsperiode loodste. Ik voel dat ik op vele vlakken al een betere volleyballer werd sinds ik in Roeselare speel en ik zal in de toekomst nog meer progressie proberen te maken”, besluit de hoofdaanvaller.