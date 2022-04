Michiel Ahyi en Roeselare zijn zeker van thuisvoordeel in finale play-offs: “Voor het eerst als basisspeler, dat wordt toch iets speciaal”

Focus

Meteen toont de trainer-coach van Roeselare aan dat de focus van zijn team nu al naar het West-Vlaams duel van zaterdag verschuift. Dan maakt het Knack-team een kleine verplaatsing naar Menen. Symbolisch is het echter een grote stap richting finales van de play-offs. “Die finales, in een formule ‘best of five’, starten volgende week vrijdag. Plots gaat het erg snel, er is weinig recuperatietijd.”

Michiel Ahyi mocht terugblikken op een goede wedstrijd. “Vorige keer lag de organisatie in blok en verdediging aan de basis van onze overwinning. Tegen Aalst moesten we meer op onze service rekenen om de punten binnen te halen”, verklaart de hoofdaanvaller van Roeselare. “We bevinden ons in een situatie waarbij we niet moeten rekenen wie er samen met ons de finales zal betwisten. Wij vertrekken immers in ‘poleposition’. Ik stond 4 jaar geleden met Maaseik in de play-off finales, vorig jaar ook met Roeselare. Toen was ik steeds bankzitter. Dit jaar mag ik voor de derde keer voor de titel spelen, maar eigenlijk worden dit mijn eerste finales als basisspeler. Dat is toch wel speciaal.”