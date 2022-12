Michiel Ahyi en Knack Roeselare verstevigen leiderspositie: “Zo veel mogelijk laten zien wat ik kan”

Progressie tonen

“Binnen de kansen die ik krijg, wil ik zo veel mogelijk laten zien wat ik kan”, glimlacht Michiel Ahyi nadat hij verkozen werd tot ‘man van de match’. “Het is moeilijk te managen en eigenlijk is het niet gemakkelijk. Maar ik heb met de Argentijn Pablo Koukartsev een heel sterke hoofdaanvaller als stevige concurrent. Ik moet wachten op de dagen dat ik mag spelen. Er is geen andere manier om daar positief mee om te gaan. Het is heel dubbel, want het is fijn dat we zoveel winnen, maar tegelijk is het lastig, vooral omdat ik de progressie bij mezelf merk.”

“Dinsdag willen we laten zien dat we verder staan dan in de eerste krachtmeting met Benfica”, vertaalt Michiel Ahyi de grote ambitie van zijn club. “We gaan voor de volle buit, want het aantal overwinningen is doorslaggevend in de rangschikking van de Champions League. Een derde plaats is oké. Dat geeft recht op verdere deelname in de CEV Cup. Dat kan een nieuwe en leuke uitdaging zijn. Toch wil ik voor die tweede plaats gaan. Dan moeten we winnen in Tours, maar ik denk echt dat het mogelijk is. Tegen de Franse ploeg waren onze cijfers niet zo slecht. Alleen in verdediging lukte het niet zo goed. In dat spelonderdeel hebben we ondertussen veel vooruitgang geboekt. Eerst winnen tegen Lissabon en daarna kunnen we hoger mikken.”