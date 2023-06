Michelle Struijk viert honderd caps bij sterke Red Panthers én maakt toptransfer: “De beste optie”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Doelman Nick Gillekens en KVC Westerlo willen zich op de slotdag nog eens tonen tegen Cercle Brugge: “Nog één keer het maximum eruit halen”

KVC Westerlo sluit de campagne 2022-2023 af met een trip naar Cercle Brugge, het team waartegen eind juli vorig jaar het avontuur in de Jupiler Pro League begon voor de Kemphanen. Tien maanden later wisten beide clubs ietwat verrassend een plaats in de Europe play-offs af te dwingen, maar door de suprematie van AA Gent staat er zaterdagavond enkel nog de eer op het spel.