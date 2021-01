Michel Verhoeven (RC Hades) is het eens met stopzetting competitie in amateurvoetbal: “Iedereen kan leven met deze beslissing”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE BDe verwachting over een definitief stopzetten van het amateurvoetbal lag voor de hand. Voetbal Vlaanderen nam dan ook de juiste beslissing om er voor dit seizoen de stekker uit te trekken. En dit zonder stijgers of dalers. Vorig jaar, op 7 september, tijdens de rust van de bekerwedstrijd tegen Overijse werd de nieuwe voorzitter van Hades voorgesteld, Michel Verhoeven (50). De voorbije maanden lag er veel werk op de plank voor de ex-volleybalspeler, die het eens is met de beslissing van Voetbal Vlaanderen.

“Ik had die beslissing eerder verwacht van Voetbal Vlaanderen. Tijdens de tweede golf wist iedereen dat het aartsmoeilijk ging worden om nog een degelijk vervolg van de competitie in elkaar te kunnen steken. Jeugdvoetbal tot U13 kan wel nog. Ik had graag gezien dat er een eventuele tussenoplossing mogelijk zou geweest zijn voor de bovenbouw van de jeugdploegen. Soit, ik denk dat iedereen kan leven met deze beslissing. Gezien de toestanden in de scholen en de kans op een derde golf was het onmogelijk om de competitie te herstarten.”

De clubs lijden onder corona. Moet je als voorzitter ingrijpen voor volgend seizoen?

“Toen ik overnam bij Hades waren er nog slechts vier bestuursleden. Een nieuwe wind was nodig om de club de komende jaren gezond te houden en toekomstgericht uit te bouwen. Er kwamen nieuwe mensen in de beheerraad en intussen hebben we een sterk bestuur van elf personen, die zich hard inzetten voor de club. Na enkele vergaderingen waren we er snel uit dat we maatregelen zouden moeten nemen, die we liever anders hadden gezien.”

Zoals?

“Het lidgeld moeten we verhogen. Spelers en staf moeten ook inleveren. Wij zijn een club met vooral sponsors uit grote evenementen. Zo is Pukkelpop onze grootste bron van inkomsten. Hopelijk kan dat dit jaar wel doorgaan, maar dat is nog onzeker, want in het buitenland werden al enkele grote festivals geannuleerd. Wij staan dus iets meer onder spanning dan andere clubs van ons niveau. Tja, het is tering naar de nering zetten. Wij hebben geen TV-rechten zoals de clubs uit de Jupiler Pro League hé. (lacht) In tweede nationale zitten we goed en daar willen we de komende jaren een vaste waarde worden in de top vijf.”

Is dat wel mogelijk? Gaan veel spelers niet uitkijken naar een andere ploeg?

“Op sportief vlak is het een verloren jaar. Op bestuurlijk vlak zijn we niet bij de pakken blijven zitten. We hebben plannen uitgewerkt voor de komende vijf jaar, met ambitie. Intern hebben we ons huiswerk klaar en zullen we in de nabije toekomst nog iets meer de kaart van de jeugd trekken. In eerste instantie is het de bedoeling om de groep samen te houden. We speelden dit seizoen op een hoog niveau. We brachten knap voetbal met enkele jonge kerels in de ploeg en op deze manier willen we voort werken.”

Staat er nog meer jeugd te trappelen voor de grote poort van het eerste elftal?

“We hebben bij de U19 zeker enkele talenten zitten, die misschien volgend seizoen al inzetbaar zijn voor het eerste elftal. Dat is natuurlijk de job van onze trainers. Wij zijn niet blind en willen ook meer jongens uit de streek naar Hades halen. En we zullen onze jeugdwerking ook uitbreiden. T1 Mirko Licata en T2 Mesbah Atillah krijgen meer verantwoordelijkheid en zullen zich meer ontfermen over de U19. Voorts zijn we nog opzoek naar een analist, die instaat voor het digitale werk en ook kan helpen bij het scouten van jonge talenten. Hades staat garant voor een solide club te zijn waar de jeugd kansen krijgt.”

Je bent een Oost-Vlaming in Limburg, vreemd, toch?

“Ik ben afkomstig van Eeklo, de liefde heeft mij naar Limburg gebracht. Mijn vrouw is van Landgraaf uit Nederlands Limburg en zelf verhuisden we naar As bij Zutendaal. Voor de liefde kan je veel doen hé. (lacht) Wij voelen ons uitstekend in Limburg. Hades is het echt een warme, gezellige club met vrijwilligers die we enorm dankbaar zijn.”

Lees ook: voetbal in tweede nationale B