Michel Van Assel (JC Herzele): “Veel goede atleten liggen stil want voor judoka is alleen trainen moeilijk”

“Dit is voor het judo een hele moeilijke periode”, ervaart Van Assel. “Enkel topsporters mogen trainen. Veel goede atleten liggen stil. Zij moeten alleen trainen. Voor een judoka heel moeilijk. We vragen onze leden om zo veel mogelijk te fitnessen, maar fitnesscentra zijn gesloten. Fitnessen op eigen houtje is het enige wat rest. Sommigen doen het, andere minder. We tellen bij Judoclub Herzele 170 leden. Hen elke dag opbellen om aan te zetten tot individueel trainingswerk is niet mogelijk. Ik vrees dat ook het gewicht van onze jonge leden een probleem zal worden. Een snoepje hier, een snoepje daar, de verleiding is groot. Ik voel dat ook aan mezelf. Intussen verplicht ik mezelf overal de trap te nemen in plaats van de lift.”

Verlies aan judoka’s

Van Assel is bij de U15 talententrainer voor de federatie. Ook die trainingen liggen volledig stil. Zelf geeft hij in de dojo van de club training aan meisjes en jongens tot dertien jaar. “We doen dat op een heel zachte manier, vooral om letsels te vermijden”, gaat Van Assel verder. “Want iedereen lag al eens vier maanden stil. We staan allemaal te popelen van ongeduld om opnieuw te beginnen. Ook ik als trainer hoop dat we snel alles kunnen hervatten. Al mag ik dat als verpleger in AZ Sint-Lucas misschien niet zeggen. De eerste lockdown heb ik bijgesprongen op de Covid-afdeling. Nu werk ik zoals gewoonlijk opnieuw in het operatiekwartier. Duurt deze periode nog veel langer zullen we zeker een aantal judoka’s verliezen. Maar risico’s mogen er tijdens deze pandemie niet worden genomen. Normaal trainen we met onze U12 in één groep. We hebben de groep in twee gesplitst. Om wat meer afstand te kunnen bewaren.