Michel-Ofik Nzege kan Aalst carnaval maar half vieren: “De Zwitserse nationale ploeg wacht”

Basketbal BNXT LeagueDe voorbije dagen heeft Michel-Ofik Nzege (30) het carnaval in Aalst maar voor de helft kunnen vieren. Op maandag keerde hij immers terug naar Zwitserland, waar hij de komende dagen twee opdrachten moet afwerken met de nationale ploeg. Volgende week is hij weer present, wanneer Okapi het in de Elite Silver opneemt tegen Basket Academie Limburg.

Michel-Ofik Nzege is intussen twee maanden aan de slag bij Okapi Aalst. “Het vlot goed bij Okapi, ik denk dat ik me snel heb geïntegreerd. Iedereen had me de voorbije weken gewaarschuwd voor het carnaval in Aalst. Ik wist niet goed wat er me te wachten stond, maar moet zeggen dat de beleving tegen Brussels fantastisch was. In mijn sporttas had ik alvast een masker gestoken en dat bleek een goede ingeving geweest te zijn (lacht). Men vertelde mij dat het carnaval in de stad vier dagen duurt. Bij mij werd het ingekort. De Zwitserse nationale ploeg wacht.”

Volledig scherm Michel-Ofik Nzege stelt dat ons basketbal fysieker is dan het Zwitserse. © EVL

WK-kwalificatie

Net als de Belgian Lions moet ook Zwitserland de komende dagen aan de bak om zich te kwalificeren voor het WK. Een gemakkelijke klus wordt het allerminst voor Michel-Ofik Nzege. “We wonnen eerder twee keer tegen Oostenrijk, maar verloren in Polen en in Kroatië. Vanavond treden we in Fribourg aan tegen de Kroaten. Zondag volgt de return in eigen land tegen Polen. Onze tegenstanders kunnen niet beschikken over hun NBA-spelers. We willen dan ook onze eigen kans gaan, al wordt het inderdaad een zware klus.”

Vlotte aanpassing

In eigen land heeft Michel-Ofik Nzege een mooie status opgebouwd. Hoe ervaart hij het Belgische basketbal? “De Zwitserse competitie bestaat uit twaalf ploegen, maar slechts twee of drie ploegen zijn echt competitief. Veel teams halen een lager niveau, het zijn dan ook vaak dezelfde ploegen die Europees basketbal halen. Op zich zijn er wel enkele goede spelers, maar je merkt dat er in de BNXT League meer middelen zijn. Voor mij is Okapi Aalst dan ook een goede stap voorwaarts in mijn carrière. Zodra ik terug in Aalst ben, zal mijn focus helemaal op Okapi liggen. Ik zal helemaal klaar zijn voor de Elite Silver.”