Michel De Zutter, nieuwe coach van Eendracht Aalter: “De trein kwam en ik sprong er op”

“Ik heb zowel bij Sint-Laureins als in Bellem steeds het beste van mezelf gegeven. Blijkbaar hebben de positieve echo’s over mij ervoor gezorgd dat ik op de radar kwam van Aalter. Zij polsten mij in welke mate ik interesse had om het sportieve roer in handen te nemen. Ik was zeker gecharmeerd, voelde wel een positieve ‘vibe’ tijdens de gesprekken met Tom Goethals, Norbert Busschaert en Geert Verheye en dat leidde finaal tot een overeenkomst. Ik had gedacht dat Sint-Laureins en Bellem de enige clubs op mijn c.v. zouden blijven, maar het kriebelde toch nog altijd. De trein passeerde en ik sprong er op.”

Een nacht ijs

De Zutter ging niet over een nacht ijs, woonde de wedstrijd van Aalter tegen Overijse bij en hapte dan ook toe. “Ik was positief verrast over het spelniveau van de ploeg en over de grinta die ik zag tegen Tempo Overijse, de nummer twee in de klassering. Na de rust zakte de ploeg wat te diep in en kregen ze het nog knap lastig, maar het resultaat was natuurlijk top en geeft perspectieven voor de rest van de competitie. Ik voel ook wel dat de club zich niet neerlegt bij de degradatie en dat doe ik natuurlijk ook niet. Volgende week donderdag leid ik voor het eerst een training en dan krijg ik al wat meer zicht op de mogelijkheden van deze ploeg. Ik ken deze spelersgroep niet zo heel goed, maar dat kon ook een voordeel zijn. Ik stap onbevooroordeeld de kleedkamer in en omgekeerd zal dat ook zo zijn. Een goede basis om op te bouwen. En ik heb toch het gevoel dat de spelersgroep na de jaarwissel enkel sterker zal worden. Jochen Sucaet en Jelte De Coninck raken opgelapt en met Mathias Vercauteren van Oudenaarde hebben we er een extra pion bij. Ik geloof dat dit Aalter zich kan redden.”