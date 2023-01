Michel De Sutter (Sportvrienden): “Geen grote namen meer naar Eeklo, maar nieuwe kansen voor de jeugd”

Wielerclub Sportvrienden Eeklo, voormalig organisator van A-veldritten, profcriteriums en ritten in de Ronde van België, gooit het over een andere boeg. De jaarmarktcriteriums (8/6) en loopfietskoersen (17/9) blijven, maar jeugdwedstrijden (23/7) worden aan de kalender toegevoegd.

“We hebben onszelf een beetje heruitgevonden”, glundert Michel De Sutter, voorzitter van de Sportvrienden, de wielerclub die 65 wordt. “Denk dat we twintig jaar de grootste namen naar Eeklo haalden. Nu verleggen we de focus naar de jeugd. We willen de Meetjeslandse jeugd kansen geven. We zijn blij dat we met Pascal Dysserinck en Stefaan Dhoore twee nieuwe bestuursleden konden aantrekken.”

Helpende handen heb je nooit te veel. Toch ziet het er naar uit dat de A-veldrit niet meer naar Eeklo terugkeert. De laatste was op 13 februari 2021, in volle coronacrisis een veldrit zonder publiek. “Geen organisatie van de Sportvrienden, maar van Golazo”, aldus De Sutter. “In Eeklo zal dat misschien de laatste ooit geweest zijn. Want het is bijzonder lastig om een geschikte plaats op de internationale kalender te vinden. Bovendien swingen startgelden de pan uit.”

PK veldrijden U15

Dus steekt het Eeklose wielercomité de veldrit in de koelkast. In oktober van vorig jaar werden, op de terreinen achter het nieuwe zwembad, cyclocrossen voor miniemen en aspiranten gegeven. “Op 15 oktober 2023 staan we opnieuw in voor die veldritten”, benadrukt De Sutter. “Voor aspiranten wordt dat het Oost-Vlaams kampioenschap.”

In totaal staan dit jaar vier organisaties op de kalender van de Sportvrienden. De jaarmarktkoersen – een criterium voor vrouwen en een criterium voor elites zonder contract en beloften op donderdag 8 juni – blijven behouden. Nieuw in de Eeklose wieleragenda zijn wedstrijden voor meisjes jeugd, jongens nieuwelingen en jongens junioren op zondag 23 juli. “Als de werken aan de Ring en in de Korte Moeie het toelaten zullen we die koersen voor de jeugd op het industrieterrein geven”, gaat De Sutter verder. “Voor ons een nieuwe uitdaging. Op 17 september, autoluwe zondag, geven we in de verkeersvrije Stationsstraat loopfietswedstrijden. Voor kinderen van de kleuterscholen in Eeklo en omgeving. Met deze organisaties willen we Eeklo als wielerstad promoten.”