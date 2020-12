Michaela Boëv volgde digitale trainersopleiding: “Hoop dat diploma van instructeur B leuk kerstgeschenk wordt”

TENNISTennis Vlaanderen en de Vlaamse Trainersschool sloegen de handen in elkaar en boden een digitale opleiding voor opleidingsniveau ‘instructeur B’ aan voor topsporters. Bij de 33 (ex-)toptennisspelers vonden we de naam van Mikhaela Boëv uit Herzele terug. Boëv, enkele jaren geleden het nummer 7 in België en 570 in de WTA, maakte van deze gelegenheid gebruik. Zondag legde de huidige nummer 21 in het vrouwentennis haar laatste examen af.

“Het is nog even wachten op het resultaat van mijn examens, maar ik heb er een goed gevoel bij en hoop dat het diploma van instructeur B een leuk kerstgeschenk wordt. Ik vond het in ieder geval een goed idee van Tennis Vlaanderen en van de Vlaamse Trainersschool.”

“Ik ben intussen voltijds aan de slag als lesgeefster”, stelt Boëv. “Deels bij TC Sonnebeemd in Halle, deels bij TC Odrimont in Lasne. Dat zijn twee clubs die onder de tennisschool BATD (Belgian Association Tennis Development) zitten. Ik train er vooral jongere spelertjes. Ik vond het ook wel goed dat je die specifieke begeleiding kon doen met spelers met dezelfde trainings- en competitieachtergrond. De topspelers bij de mannen werken toch een apart circuit af en krijg je haast nooit te zien en nu waren er wel contacten. Weliswaar vooral via de online lessen, maar het was wel leuk om met hen van gedachten te wisselen.”

Druk

Boëv is dus heel enthousiast en begon intussen ook al aan de cursus trainer B. Al geeft ze toe dat het best wel druk was en is. “Zo’n cursus is toch een injectie van ideeën”, klinkt het. “Van de lessen communicatiepsychologie steek je natuurlijk heel wat op, net als van die van anatomie. Maar ook de sporttechnische module in Wilrijk was heel leerrijk. Het geeft je toch inspiratie om je lessen naar een hoger niveau te tillen.”

“Vooral op het vlak van coördinatie zag ik best wel veel leuke oefenstof de revue passeren. En met Valentijn Pattyn, Dominique De Boeck en Piet Himpe om maar enkele lesgevers te noemen hoefde het niet te verbazen dat we veel knowhow mee kregen. Ik heb net een verhuis achter de rug en stond in de zomer best veel op het terrein, het was harken om alles te combineren, maar ik ben blij dat ik zoveel kon bijleren. Ik zie nu al uit naar het voortzetten van mijn cursus trainer B.”

Sterke lichting

Boëv heeft het gevoel dat alle (ex-)topspelers met een goed gevoel op de cursus terug keken. “Tijdens de eerste lockdown hadden de meesten wel wat tijd op overschot en dan was zo’n digitale opleiding een leuk alternatief om zinvol bezig te zijn. Ik vermoed dat sommigen toch de ambitie hebben om competitietrainer te worden”, besluit Boëv. “En op termijn denk ik dat dit toch een sterke lichting trainers kan worden.”