Michael Verschueren geeft Wambeek-Ternat duwtje in de rug

Dit seizoen staat Michael Verschueren bij Anderlecht niet meer in ‘the picture’, maar dat betekent geenszins dat hij het voetbal heeft losgelaten. “Ik zetel nog altijd in de Raad van Bestuur van Anderlecht. Daarnaast ben ik lid van de UEFA CCC. Deze commissie telt 15 leden en houdt zich bezig met de regelgeving van onze competitie. Een voorbeeldje? Het aantal vervangingen in een wedstrijd sinds corona. Ik zetel ook in de Raad van Bestuur van de ECA. Dat is de European Club Association. Voorts ben ik ondervoorzitter van de voetbalbond en hou ik me nu ook bezig met de commercialisering van de Champions League.”

Data

Verschueren heeft een duidelijk zicht op wat de impact is van data op de clubs. In eerste instantie gaat om de topclubs, maar het databeheer sijpelt ook steeds meer door naar de lager spelende clubs. “Mooney (Manchester City, red.) heeft een algoritme ontwikkeld dat toch wel een baanbrekend was. De waarde van een speler kan berekend worden. Elke club – van welk niveau ook – mag niet meer dan 70 procent van het budget besteden aan de loonmassa. Via data kunnen we ook berekenen hoeveel procent van de salarismassa effectief op het veld staat. Er is ook een systeem uitgedokterd in verband met de leeftijd. De ideale leeftijd van een groep ziet er als volgt uit; vier jongeren (tot 20 jaar), acht tot tien spelers in ontwikkeling (tot 25 jaar), acht tot tien spelers op hun top zijn (tot 30 jaar) en vier spelers die ouder dan 30 jaar zijn. Manchester City heeft in twee seizoenen een scheve situatie rechtgezet en won prompt de treble. Elke club - van welk niveau ook - kan dit nastreven. Daarnaast hebben we tegenwoordig uiteraard een pak gegevens over elke speler individueel.”

Fairplay

Verschueren geeft ook kort toelichting bij de veranderingen die op til zijn in de Champions League. “In 2024 starten we met een nieuwe zesjarige cyclus. Er zal wel nog met vier ‘potten’ gewerkt worden, maar daar komt nu een ranking bij. Ploegen zullen 7 wedstrijden spelen, maar niet meer noodzakelijk uit en thuis tegen dezelfde ploeg. Op die manier moet voorkomen worden dat er te veel matchen zijn zonder inzet zijn (Verschueren doelt bijvoorbeeld op een ploeg met 0 punten die haar laatste match in de poule moet afwerken, red.).”

“Alle clubs zullen zich moeten houden aan de financial fairplay. Wie de regel van 70 procent overschrijdt, krijgt een boete, eventueel zelfs een sportieve sanctie. Betaal je schulden op tijd. Dat blijft het belangrijkste”, klinkt het. “Tot zes keer toe zal een topclub een audit op dat vlak moeten ondergaan. Investeer in jeugd en infrastructuur. Die inspanningen lonen op ieder niveau. Corona heeft ervoor gezorgd dat Belgische clubs ruim 40 procent aan transferinkomsten verloren. De toeschouwersaantallen liepen met 93 procent terug! Voor de Belgische profclubs werd dat deels gecompenseerd door de TV-gelden. Er werd meer digitaal gekeken, zodat de zenders meer betaalden. Corona heeft ook positieve gevolgen gehad. Clubs zetten nu duidelijk meer in op jeugdwerking. Dat merk ik hier bij Wambeek-Ternat ook en dat is een positief gegeven.”