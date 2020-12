Michael Vanthourenhout tweede in Boom: “Niet het gevoel van de twee voorbije weken”

Laurens Sweeck wordt zevende in Boom: “Het ging allemaal zeer moeizaam”

18:33 Een zevende plaats in Boom is niet meteen wat de buitenwereld van Laurens Sweeck dezer dagen verwacht. De Belgische kampioen had een zeldzame mindere dag en kon nooit zijn stempel drukken op het crossgebeuren. Meer dan een plaats bij de top tien was niet haalbaar. Sweeck hoopt volgende zaterdag meer indruk te kunnen maken in Antwerpen. Moet zeker en vast kunnen.