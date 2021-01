Michael Vanthourenhout sluit WK als zesde af: “Het kunnen nog drie schone weken worden”

Aerts ging te rap

Al in de tweede van acht ronden ging de pion van de Trek Baloise Lions in z’n eentje op zoek naar de bronzen plak. Vanthourenhout, Sweeck en Hermans kregen het gezelschap van Europees kampioen Eli Iserbyt. Tom Pidcock ging over hen en beende net voor het ingaan van de finale Aerts bij, maar de Kempenaar kon de Brit toch snel weer tien seconden aansmeren. “Aerts ging te rap, toen hij in de tweede ronde van ons wegsnelde”, gaat Vanthourenhout voort. “Ik schudde nog een goeie slotronde uit mijn benen, waardoor ik wegreed van Eli en Quinten. Daar ben ik content over. Natuurlijk had ik voor de start aan de derde podiumplaats gedacht. Maar dit is een rondje puur op wattage. In het voordeel van Aerts en Pidcock.”