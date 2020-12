Michael Vanthourenhout na achtste en zesde plaats: “In Namen tonen dat topvorm niet weg is”

Een weekeinde zonder overwinningen voor Jurgen Mettepenningen, de teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal. Het is eens iets anders dan we de voorbije maanden gewoon waren. Uiteraard heeft dat alles te maken met de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld. In de Scheldecross kon Eli Iserbyt de Nederlander het vuur aan de schenen leggen. In Gavere moest de wereldkampioen zelf het hoofd buigen voor de Brit Tom Pidcock. Zowel Iserbyt als ploegmaat Michael Vanthourenhout startten in Gavere rampzalig. “Jammer van die slechte start, ik had nochtans een redelijk goed gevoel”, beweerde Michael Vanthourenhout kort na afloop van de veldrit in Gavere. “De krachten die ik verspeelde om terug te knokken kwam ik in de finale tekort. Inderdaad, op een bepaald moment kwam Eli uit de achtergrond bij mij. Het was moeilijk voor hem iets te doen want op de klim reed hij voor mij iets te rap. Dit is een eerlijke cross. Jammer dat we door onze slechte start niet meespeelden voor een beter resultaat. Denk dat we nochtans allebei een redelijk goeie wedstrijd reden. Maar rapper rijden dan de koplopers is heel moeilijk.”