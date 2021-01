Michael Vanthourenhout moet op BK tevreden zijn met brons: “Na twee minuten waren mijn winstkansen al helemaal weg”

VELDRIJDEN PROFSHad Michael Vanthourenhout zonder oponthoud in de openingsronde Wout van Aert kunnen volgen? Op het antwoord moeten we wachten tot de herkansing in 2024, want dan komt het BK veldrijden integraal terug naar in Meulebeke.

Wat er in het begin van de eerste ronde gebeurde, is ook voor Vanthourenhout niet helemaal duidelijk. Na die openingsronde passeerde hij de finish pas op plek dertien. Een heel eind na ploegmaat Laurens Sweeck en Wout van Aert. “Ik was niet super vertrokken, zesde of zevende denk ik”, blikt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal terug naar het wedstrijdbegin. “We kwamen de eerste keer aan de helling en plots stond iemand stil. Met een soort kettingreactie tot gevolg. Enkele fietsen, onder meer die van ploegmaat Iserbyt en mij, bleven aan elkaar hangen. We probeerden zo snel mogelijk verder te gaan, maar onze fietsen zaten stevig in elkaar. Meteen besefte ik dat het moeilijk ging worden.”

Vanthourenhout, ook al derde op het BK in Kruibeke twee jaar geleden, begon aan een stevige achtervolging en was na drie ronden opgerukt naar plaats vier. Moment waarop hij Toon Aerts en Laurens Sweeck in het vizier kreeg. De naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming kon dat gaatje dichten. Voor Sweeck gingen Aerts en Vanthourenhout te snel, waardoor beiden duelleerden om zilver en brons. Diep in de finale was Aerts frisser. Hij reed nog twintig seconden weg van Vanthourenhout die zelf niet meer werd bedreigd door Sweeck.

Pas in finale verloor ik veld

“Tot minuut vijftig van de wedstrijd verloor ik geen tijd op Van Aert”, vindt Vanthourenhout terecht. “Ik ben tevreden met mijn wedstrijd. Na twee minuten was voor mij het uitzicht op de eerste plaats al helemaal weg. Toch is jet podium halen niet slecht. In deze omstandigheden was derde het hoogst haalbare. Op het einde van de cross liep mijn tank een beetje leeg waardoor die tweede plaats weg was. Want ik maakte de laatste twee ronden heel wat foutjes.”

“Zonder dat oponthoud had ik misschien met Wout van Aert kunnen duelleren. Want ik had echt goeie benen”, meent Vanthourenhout. “Eens ik los was, waren er plaatsen op het parkoers waar ik kon zien dat hij niet verder uitliep. Ik ben vooral content met de wedstrijd die ik reed.”