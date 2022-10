Michael Vanthourenhout derde keer de beste in de Berencross: “Niet eenvoudig om verschil te maken”

Droger en sneller

“Ook al voelde ik me in deze wedstrijd de sterkste, het was niet simpel om het verschil te maken”, gaf de naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming toe. “Met de ploeg waren we hier woensdag komen trainen. Toen lag het veel natter, makkelijker om het verschil te maken. Nu was het net iets te droog en net iets te snel. Bovendien maakte de wind het niet eenvoudig om alleen voorop te rijden. Ben blij dat ik deze cross toch naar mijn hand kon zetten. Eerst kroop ik even in het wiel van Lars van der Haar. De laatste twee ronden zette ik alles op alles. Ik weet dat ik de laatste twee ronden heel snel kan rijden. Dan was het enkel hopen dat Lars niet meer terugkeerde.”