Michael Vanthourenhout blijft na Citadelcross leider in Wereldbeker: “Ook zonder die lekke band vierde”

In zijn leiderstrui – Vanthourenhout won een maand geleden in Tabor de eerste Wereldbekermanche van dit seizoen – nam de pion van Pauwels Sauzen-Bingoal in Namen een uitstekende start. In tegenstelling tot ploegmaat en Europees kampioen Eli Iserbyt die na een paar honderd meter door materiaalpech te voet stond. Met Wout Van Aert en Tom Pidcock nam Vanthourenhout het voortouw. Even later sloot wereldkampioen Mathieu van der Poel aan. Door een lekke band moest Vanthourenhout even afhaken. “Zonder die lekke band was het voor mij misschien iets makkelijker geweest”, begon Vanthourenhout na afloop zijn analyse. “Dat was voor mij een lastig rondje. Nadien heb ik me niet meer zo goed gevoeld als voor die lekke band.”

Vierde hoogst haalbare

Toch ging de West-Vlaming die in Wetteren woont in de vierde ronde naar de kop. Pidcock counterde, reed alleen weg, maar kon geen definitieve kloof slaan. In het laatste deel van de voorlaatste ronde moest Vanthourenhout Van Aert en van der Poel laten rijden. Zij maakten de sprong naar de winnaar van de Superprestigeveldrit in Gavere. Van der Poel haalde het voor Van Aert en Pidcock. Vanthourenhout drong niet meer aan en bolde iets meer dan één minuut na de regerende wereldkampioen als vierde binnen. “Het hoogst haalbare”, liet Vanthourenhout optekenen. “Ook zonder die lekke band was ik op de vierde plaats gestrand. Want ik had nooit het gevoel dat ik echt in aanmerking kwam voor de overwinning. Voor mij was het vooral aanklampen geblazen. Vorige week zondag hebben we in Gavere allemaal kunnen zien hoe sterk Tom Pidcock is. Van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel wisten we dat al. Die twee zullen de volgende crossen nog beter worden. Intussen is iedereen er, dat is leuk. Ook al val ik vandaag naast het podium, toch ben ik tevreden over mijn cross.”