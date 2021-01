Michael Vanthourenhout achtste in Hamme en vierde in Overijse: “Opgelucht met het gevoel van zondag”

In Hamme nam Vanthourenhout nochtans een uitstekende start. Hij slaagde er zelfs in om wereldkampioen Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen, maar toen de Flandriencross twintig minuten ver was moest de 27-jarige crosser voorin inbinden. “Omdat ik veel te veel foutjes maakte”, zuchtte Vanthourenhout na afloop. “Door die foutenlast verspeelde ik mijn plaats in de kop van de cross, maar nadien verloor ik ook voeling met de top vijf.”

Vierde hoogst haalbare

Aan het wiel van Eli Iserbyt bolde Vanthourenhout als zevende over de streep. Hij trok niet met het beste gevoel naar Overijse, maar wel met de ambitie om zijn derde plaats in de tussenstand van de Wereldbeker met hand en tand te verdedigen. Achter winnaar Wout Van Aert en nummer twee Mathieu van der Poel leverde hij een verbeten strijd met Tom Pidcock. De jonge Brit palmde de derde podiumplaats in. Pas diep in de finale moest hij hem laten rijden. “Mijn gevoel was veel beter dan in Hamme”, vertelde Vanthourenhout meteen na afloop van de Wereldbekerfinale. “Dat is positief. Ik kwam naar Overijse met de hoop beter te zijn dan zaterdag en dat was echt wel het geval. Op een parcours dat me, zoals het vandaag was, redelijk goed ligt. Vooral dat schuiven, daar voel ik me goed bij. Toch ben ik één keer redelijk hard gevallen, net voorbij de materiaalpost. Daarna moest ik iets te veel krachten opsouperen om terug te keren. Vierde was vandaag het hoogst haalbare. Ook omdat Pidcock bergop de beste was. Ik ga met een goed gevoel naar huis.”