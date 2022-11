Michaël Vandemaele en WS Houthulst opnieuw reuzendoder na winst tegen Zwevezele: “Laat ons maar op de counter loeren”

“Onze eerste helft was niet goed”, lacht Vandemaele ons toe. “We wonnen geen duels en Zwevezele was sneller op elke afvallende bal. Hun dubbele voorsprong aan de rust was verdiend. In de kleedkamer staken we de koppen bij elkaar. Opgeven staat niet in ons woordenboek. Coach Vanthourenhout wijzigde enkele accenten. Na de pauze speelden we agressiever, met hoge druk op het veld van de thuisploeg. Ik scoorde met links via een afstandsschot en even nadien wist ook Ingelbeen hen in de fout te dwingen. Je zag dat ze begonnen te twijfelen. Een kwartier voor tijd zette ik de kers op de taart met mijn tweede doelpunt en de winnende treffer: deze keer een afstandsschot met mijn rechtervoet.”