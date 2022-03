Michael Somers klaar voor de 3000m op het WK indoor

Wielrennen Junioren Ster van Zuid-Lim­burg slingert zich tijdens het paasweek­end tussen Mopertin­gen en Lanaken

De nieuwe organisatoren van de Ster van Zuid-Limburg hebben deze week het rittenschema van de 42ste editie bekendgemaakt. De internationale rittenkoers voor junioren is niet langer thuis in Borlo, maar wel in Mopertingen waar De Lustige Trappers de organisatie in handen nemen. De nieuwe sterke man Erik Stevens gelooft in de Ster 2.0. “Het wordt een pittige koers met liefst 1.000 hoogtemeters per rit en een pittig slot in Mopertingen”, belooft de ex-prof.

11:58