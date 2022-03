Michael Somers klaar voor 3000m op WK indoor

Eén ambitieus doel had Somers aan het begin van het indoorseizoen: zich plaatsen voor het WK indoor op de 3000m. Dat lukte hem uiteindelijk op het BK indoor enkele weken geleden. Tussendoor won hij de Antwerp Ten Miles, de Crosscup, eindigde hij vijfde op het EK cross en won hij op 6 maart nog het BK cross. “Na het BK cross had ik toch wat recuperatie nodig”, pikt Somers in. “Daarna deed ik vrijdag nog een laatste stevige specifieke indoortraining en maandag nog een laatste snelheidsprikkel. Die trainingen heb ik goed kunnen afwerken en ik voel me goed.”

Met zijn toptijd van 7.48.72 prijkt hij op de 29ste plaats op 35 deelnemers op de startlijst. De Ac Lyra-atleet loopt tegen kleppers als Aregawi die met een straffe 7.26.20 onlangs het onaantastbare WR van 7.24.90 van Daniël Komen uit 1998 benaderde. “Het is voor mij zeker een unieke kans om tegen die absolute wereldtoppers te lopen. Ik wil me meten met de grote mannen. Naast het WK en de Spelen kun je die gasten enkel treffen in de Diamond League en daar geraak ik niet binnen. Als ik de deelnemerslijst zie, besef ik dat ik tegen die 8.30 en 8.35-lopers weinig kans maak. Maar daarachter zitten mannen van rond de 8.44 die ik wel kan kloppen mits ik een goeie dag heb en me goed positioneer.”

‘Niet kansloos’

Indien alles perfect uitpakt, kan de kinesist misschien hopen om met de verliezende tijden door te stoten. “Ik hoop in de snelle reeks terecht te komen. Vaak is dat de laatste serie omdat dan iedereen exact weet hoe hard het moet gaan om met de verliezende tijden door te stoten. Dat is een ideaal scenario. Dan moet ik de race ondergaan, zorgen dat ik in de laatste 600m goed zit en meevechten voor de verliezende tijden. Het wordt een hele uitdaging. Maar dat is net het leuke eraan. Ik acht mezelf nooit kansloos. Er kan veel gebeuren. Zeker op een indoorwedstrijd. Ik zal me concentreren op het lopen van een sterke, tactisch koers.”

Zijn ervaring van het EK indoor vorig jaar in Torun (Polen) waar hij deelnam aan de 1500m, kan van pas komen. . “Als ik één ding geleerd heb van het EK indoor van vorig jaar, is het dat tijden niet alles zeggen. Daar stond ik 27 ste gerangschikt en werd ik 13 de voordat ik die diskwalificatie (red. hij zette een paar stappen buiten zijn baan) kreeg. Er kan veel misgaan op een indoorpiste. Dat kan een voordeel- of een nadeel zijn.”

“Na dit WK volgt er twee weken rust. Al sinds de Antwerp Ten Miles in oktober ben ik in één blok aan het doortrainen zonder mezelf een rustweek te gunnen. Het lichaam heeft binnenkort eens wat rust nodig.”