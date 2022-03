Michael Somers eervol dertiende in WK-finale 3.000m: “Ik keer met een zeer tevreden gevoel terug huiswaarts”

AtletiekTijdens het WK indoor in Belgrado is Michael Somers (27) zondagmiddag dertiende geworden in de finale van de 3.000m. De Lintenaar liep in een zeer sterk deelnemersveld volledig naar zijn mogelijkheden en klokte af na 7.51.65. “Dit is echt wel mijn plaats in dit veld en ik keer met een zeer tevreden gevoel terug huiswaarts”, klinkt het.

Michael Somers trok naar Belgrado met de 29ste tijd van de 35 deelnemers op de 3.000m en toch slaagde hij erin om zich op vrijdag te plaatsen voor de finale van het WK. “Weet je, een wereldkampioenschap is iets waar je niet door afgeschrikt mag worden, maar je mag er ook niet boven je stand gaan leven”, zegt hij. “Als ik te enthousiast van start ga in mijn reeks, dan word ik er onverbiddelijk uitgelopen. Ik heb gekozen om een verstandige koers te lopen en dat heeft me, weliswaar met een beetje geluk, via de beste verliezende tijden een plaats in de finale opgeleverd.”

In die finale paste hij dezelfde tactiek toe en deelde hij zijn koers naar zijn eigen mogelijkheden in. “Ik ben dertiende geworden en we moeten eerlijk zijn, dat is gewoon mijn plaats in dit veld. Had ik nog wat plaatsen gewonnen, dan was dit vooral te wijten aan het wedstrijdverloop en niet zozeer door mijn pistetijden of wat dan ook. Dit is een wereldkampioenschap en om in de finale als dertiende te eindigen, is gewoon heel mooi. Ik ben dan ook enorm tevreden.”

Lange afstand

Deze wedstrijd was voor Somers ook zijn laatste indoorwedstrijd ooit. Vanaf nu zal de atleet van AC Lyra zich gaan toespitsen op de langere afstand. “Ik ben ondertussen 27 jaar en als ik ooit nog wil meespelen op Europees en mondiaal niveau op de halve marathon en de marathon, dan is het nu het moment om de overstap te maken. Weet je, een carrière is sowieso al heel kort en ik wil achteraf niet het gevoel hebben dat ik iets gemist heb. Om bijvoorbeeld echt mee te kunnen doen voor de knikkers op de 3.000m, mis ik een beetje de eindpunch zoals Isaac Kimeli die heeft. Daarom ook dat ik eens wil kijken wat ik op de andere afstanden kan.”

“In eerste instantie zal ik deze zomer vooral wedstrijden over 5.000m en 10.000m lopen en hopelijk slaag ik erin om me op beide afstanden te plaatsen voor het EK. Na het zomerseizoen volgen dan drie tot vier maanden waarin ik volop ga opbouwen. Misschien loop ik hier en daar wel eens een cross, maar dat wordt zeker niet het hoofddoel. Uiteindelijk zal ik dan allicht in het voorjaar van 2023 mijn debuut maken op de halve marathon”, besluit Somers.

