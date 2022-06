Michael Somers duikt ruim onder EK-limiet 10.000m: “Een toptijd lopen is anders dan crossen”

atletiek gouden spike leidenMichael Somers is op de Gouden Spike in Leiden dik onder de limiet voor het EK in München gedoken op de 10.000m. Hij klokte 27.53.50. Slechts negen landgenoten liepen ooit rapper.

In z’n eerste 10.000m van het seizoen schoot Somers meteen raak. Hij maalde de 25 baanrondjes af in 27.53.50. Dat zou moeten volstaan om naar het EK in München te gaan. “Ik wist dat het mogelijk was als alles een beetje zou kloppen”, sprak Somers. “Maar op een 10.000m moet het wel wat meezitten. Het feit dat ik één kans had, maakte het spannend. Ik ben heel blij dat de EK-limiet en de toptijd er zijn uitgekomen. Een toptijd lopen is anders dan crossen. Alles is nu mooi samengevallen met dit als resultaat.”

De Belgisch kampioen cross hield een strak tempo aan. “In het begin werd er een beetje gekeken tussen de EK- (28.15) en de WK-limiet (27.28). De EK-limiet was te traag, de WK-limiet te snel. Ik belandde in een groepje dat ‘tussenin’ liep. De passage na 5000m in 13.59 was perfect en ik had een hele goeie laatste kilometer in huis”, vatte hij de race samen.

Marathon

De 27-jarige loper verpulverde z’n PR met zomaar eventjes 55 seconden. “Mensen blijven nog altijd een beetje verbaasd als ik zulke tijden neerzet. Mijn pistetijden weerspiegelen niet het niveau dat ik de laatste jaren aan het halen ben. Daarom doet het deugd dat ik me in mijn laatste pistejaar (in het najaar switch hij naar de marathon, red.) kan plaatsen voor het EK. Mooi om zo het pisteluik van mijn carrière te kunnen afsluiten. Hoe je het ook draait of keert, het wordt nog maar mijn eerste EK outdoor ooit. En outdoor blijft toch de hoofdzaak”, beseft Somers, die wel een vaste klant is op het EK cross en ook enkele keren deelnam aan het EK indoor.

Ook op de 5000m wil hij zich tonen. “Het plan is nu nog om de limiet op de 5000m binnen te halen. Ik loop eerst het BK en daarna nog de Nacht van de Atletiek. Dat zijn twee kansen op een snelle tijd. Het BK lijkt me de ideale prikkel richting De Nacht.”

Zesde tijd

Soufiane Bouchikhi klokte 28.10.22. Het is al zijn derde duik onder de EK-limiet, maar daar koopt hij niets mee. Slechts drie Belgen mogen aantreden in München en Bouchikhi staat met z’n tijd momenteel zesde na Isaac Kimeli, Bashir Abdi, Michael Somers, Simon Debognies en Robin Hendrix.

