Michael Obasuyi mist nipt WK-finale op de 60m horden: “Bijzonder zuur, maar heel tevreden met mijn chrono”

Michael Obasuyi heeft zijn debuut op een internationaal indoorkampioenschap zeker niet gemist. De Oostendenaar plaatste zich zondagochtend vrij vlot voor de halve finales door in zijn reeks tweede te worden in 7.66. In die halve finales liep Obasuyi een uitstekende race en strandde hij met 7.58 op amper één honderdste van een plaats in de finale. “Het is natuurlijk heel zuur als je na de wedstrijd op het scherm ziet dat je niet bij de eerste twee in je reeks bent. In de uren voorafgaand aan de wedstrijd zit je maar met één ding in je hoofd en dat is je plaatsen voor de finale. Dat was ambitieus, maar ik wist dat, als ik onder de 7.60 kon duiken, ik er dan heel dicht bij zou zijn. En dat bleek dus.”