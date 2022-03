Michael Obasuyi loopt zondag op het WK indoor: “Fysiek en mentaal klaar om iets moois neer te zetten”

Michael Obasuyi (22) heeft al behoorlijk wat internationale ervaring, maar nog nooit stond hij aan de start van een EK of WK indoor. De afgelopen jaren liep er telkens wel iets fout. Twee jaar geleden kwalificeerde hij zich voor het WK in het Chinese Nanjing, maar door corona kon dat kampioenschap niet doorgaan. Vorig jaar was hij klaar om te schitteren op het EK in Torun, maar toen gooide een blessure luttele dagen voor het kampioenschap roet in het eten. “Ik heb daar de afgelopen dagen wel nog eens aan teruggedacht, maar ik blijf daar niet te veel bij stilstaan”, zegt hij. “Met mijn coach heb ik afgesproken dat, als ik naar een kampioenschap trek, het alles of niets is. Ik heb dus al mijn trainingen voluit gedaan en ik ben zeker niet voorzichtig geweest uit voorzorg om niet geblesseerd te raken.”