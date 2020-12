Michael Obasuyi bereidt in Zuid-Afrika het indoorseizoen voor: “Op het EK in Torun wil ik me bewijzen op het allerhoogste niveau”

AtletiekGisteren is Michael Obasuyi (21) naar Zuid-Afrika vertrokken voor een drieweekse atletiekstage. De hordenspecialist zal er zich in alle rust voorbereiden op het komende indoorseizoen. “Mijn eerste wedstrijd loop ik normaal op 31 januari in Düsseldorf en daarna ligt de focus vooral op het EK indoor in het Poolse Torun”, klinkt het vastberaden.

Tijdens een stevig ingekort zomerseizoen slaagde Michael Obasuyi er toch in om enkele mooie prestaties op de 110mH neer te zetten. Met 13.57 tijdens zijn slotwedstrijd benaderde hij zelfs zijn persoonlijk record tot op drie honderdsten. “Dat was een mooie afsluiter”, zegt hij. “Indien ik vanaf mei al met wedstrijden had kunnen beginnen, dan had er afgelopen zomer allicht nog meer ingezeten. Maar goed, corona heeft daar anders over beslist. Na het zomerseizoen heb ik wel het hoge niveau op mijn trainingen kunnen doortrekken en alles loopt momenteel heel goed. Ik verwacht dan ook dat ik een serieuze sprong voorwaarts zal maken, zowel indoor als outdoor”, gaat hij verder.

EK indoor

Het EK indoor, dat begin maart doorgaat in het Poolse Torun, staat met stip aangeduid in de agenda van de Oostendenaar. “Vorig jaar plaatste ik me voor het WK indoor, maar door corona kon dat kampioenschap niet doorgaan. Ik zou er heel graag bij zijn in Torun en ik wil me er ook heel graag bewijzen op het hoogste niveau. De afgelopen maanden heb ik heel goed kunnen trainen in de Gentse Topsporthal. Ik ben blessurevrij gebleven en met drie goeie trainingsweken in Zuid-Afrika wil ik me definitief klaarstomen voor het indoorseizoen. Ik weet dat corona het hele indoorseizoen nog in de war kan sturen, maar ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn. Ik bekijk alles dag per dag en ik focus steeds op het afwerken van de eerstvolgende training. Dat werkt voor mij het best.”

Olympische Spelen

Obasuyi, aangesloten bij Olympic Essenbeek Halle, is één van de weinige West-Vlaamse atleten die kans maakt op deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer. “Vorig jaar was kwalificatie voor Tokio nog eerder een bijzaak, want ik had mijn zinnen vooral gezet op het EK in Parijs, dat jammer genoeg werd afgelast. Nu lijkt Tokio me weldegelijk realistisch, want ik ben nu ook alweer een jaar ouder en sterker. Op dat vlak is het uitstel van de Spelen voor mij en voor heel wat andere jonge atleten een voordeel”, besluit hij.

