Michael Ngadeu wil goed eindigen met AA Gent: “Winnen voor onze eer en die van de club”

VOETBAL 1AAA Gent heeft z’n zinnen gezet op de winst in play-off 2. Na het binnenhalen van de Beker van België leken sommigen aan de motivatie van de Buffalo’s te twijfelen, maar dat wil het team absoluut de wereld uithelpen. De knappe terugkeer vorig weekend in de tweede helft op bezoek bij Charleroi was een eerste stap, nu willen Ngadeu en co. ook tegen KV Mechelen tonen dat het Gent menens is.

Na de 1-0-ruststand in Charleroi rezen de twijfels over de Gentse motivatie opnieuw, maar die werden vakkundig weggewerkt na de pauze. “In de tweede helft hebben we meer geduwd en efficiënter afgewerkt", aldus Michael Ngadeu, die één van de doelpunten voor zijn rekening nam. “Het was mijn tweede goal van het seizoen, natuurlijk doet dat plezier. Ik liep naar de juiste plaats op die stilstaande fase en kon de bal binnenkoppen. Het was ook mijn tweede doelpunt op bezoek bij Charleroi. In mijn allereerste wedstrijd in België scoorde ik er ook. Het stadion ligt me duidelijk.”

Sleutelfiguur in defensie

Ngadeu is uiteraard geen speler die het van z’n doelpunten moet hebben. Hij is vooral de sleutelfiguur in de ijzersterke verdediging van de Buffalo’s. “De defensie is ons sterke punt. Het is dankzij dat compartiment dat we niet veel doelpunten slikken en we nu staan waar we staan. Met wat minder tegenslag stonden we in play-off 1, maar jammer genoeg is dat net niet gelukt. Een ploeg die niet veel goals slikt, maakt veel meer kans om te winnen. Maar het zijn niet enkel de verdedigers die daartoe bijdragen, verdedigen doe je als ploeg.”

Van een gebrek aan motivatie wil ook Ngadeu niet weten. “Het is niet omdat we de Beker wonnen, dat we niets meer hebben om voor te spelen. Dat denkt de buitenwereld misschien, maar zo zit het niet in elkaar. Wij willen vooral bewijzen dat we in play-off 1 verdienden te zitten. De volgende matchen moeten we winnen voor onze eer en die van de club.”

Te beginnen met de dubbele confrontatie met KV Mechelen. “Mechelen heeft ons inderdaad al wat problemen bezorgd in het verleden, maar we beginnen thuis. Daarin moeten we tonen dat het niet makkelijk is om tegen ons te spelen. Dat we Mechelen kunnen uitschakelen voor de vijfde plek? Dat kan, als ze Europees voetbal willen halen, moeten ze dat op het veld afdwingen, hé.”

