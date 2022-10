Michaël Lallemand trekt met FCV Dender naar het Lotto Park: “Alleen naar onszelf kijken”

voetbal challenger pro leagueAangezien de beloften van Anderlecht, RSCA Futures genaamd, tot vorige week de klassering aanvoerden in de Challenger Pro League en de Brusselse topclub geroemd wordt om haar kwaliteitsvolle jeugdopleiding, staat FCV Dender alweer voor een serieuze waardemeter. Het is bovendien altijd koffiedik kijken in welke opstelling de paars-witte beloftenploeg in het Lotto Park aan de aftrap komt.

Dat is evenwel niet de hoofdbekommernis van de spelersgroep. “We moeten niet naar onze tegenstander kijken, maar enkel met onszelf bezig zijn”, zegt Michaël Lallemand. “Na een moeizame start hebben we de jongste weken het hogere niveau van 1B opgepikt. We lieten de jongste weken al mooie dingen zien en moeten nu keihard voortwerken om succesvol te zijn. In het Lotto Park moeten we van onze voetballende kwaliteiten uitgaan en een mooi resultaat boeken.”

Complementair

De ploeg is pas beginnen punten pakken nadat er in extremis een viertal extra aanwinsten werd aangetrokken en jij in steun van diepe spits Cukur werd uitgespeeld. Jullie vormen blijkbaar een complementair duo. “Dat is een positie die me perfect ligt. Ik kan rond de Turks Nederlandse aanvaller zwerven en gepast voor doel opduiken. Samen met de offensieve flankspelers kunnen we het iedere tegenstander moeilijk maken. Trainer Regi Van Acker weet perfect wat mijn kwaliteiten zijn, want in het verleden speelde ik onder hem bij SK Deinze. Het is door toedoen van de coach dat ik de stap van Club Luik naar FCV Dender heb gezet.”

Je vorige ploeg Club Luik vocht een spannende titelstrijd uit met je huidige club FCV Dender. Wat deed de balans overhellen in het voordeel van Dender? “Met Club Luik hebben we de titel verspeeld op verplaatsing. Buitenshuis presteerden we veel te onregelmatig.”

Met de transfer naar FCV Dender kan je opnieuw op een hoger niveau spelen nadat je jarenlang afwisselend in eerste en tweede klasse voetbalde bij onder meer AS Eupen, KV Kortrijk, Antwerp FC en SK Deinze, maar je moet er wel de verre verplaatsingen van Wallonië naar Denderleeuw voor over hebben. “Dat maakt met niet zo veel uit. Vorig seizoen combineerde ik het voetbal met een job. Nu ben ik voltijds prof en heb ik tijd zat om de verplaatsingen te maken.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL