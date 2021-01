Michael Gilmore staat te popelen om te debuteren bij Filou Oostende: “Ze kunnen op mij rekenen”

Belgische nationaliteit

Gilmore werd geboren op 11 januari 1995 in het Amerikaanse Jacksonville en stamt uit een sportieve familie. De neef van Artis Gilmore, ex-NBA vedette van de Chicago Bulls en de San Antonio Spurs, werkte in 2019 zijn studies af aan de Virginia Commonwealth University en speelde bij de VCU Rams. Wat volgde, was één seizoen bij de Duitse tweedeklasser Phoenix Hagen, maar sindsdien zat Gilmore zonder club. Dankzij Jacques Stas, sportief manager van de Belgian Lions, ging de bal in ons land weer aan het rollen. “Jacques is een vriend van de familie. Aangezien mijn moeder in Brussel geboren is, kon ik eveneens de Belgische nationaliteit aanvragen. Zo kwam ik in beeld bij de nationale ploeg en werd ik na een trainingsweek door coach Gjergja opgeroepen voor het EK-kwalificatietoernooi in Litouwen.”