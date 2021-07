Michael Davis (19) ziet in Waasland-Beveren ideale stap vooruit: “Profdebuut maken is eerste doel”

MUURKLIMMEN Hannes Van Duysen pakt goud op Europese Jeugdbeker Lead: “Winnen in eigen land en thuiszaal was een droom die uitkwam”

11:24 Hannes Van Duysen mocht vorig weekend tijdens de IFSC European Youth Cup Lead & Speed in Klimax Puurs-Sint-Amands in de discipline lead bij categorie Youth A op het hoogste schavotje plaatsnemen. De 16-jarige Van Duysen vervolledigt zo een trio van medailles, want eerder dit jaar scoorde hij zilver op het Europese Jeugdkampioenschap in Perm (Rusland) en brons op de Europese Jeugdbeker in Graz (Oostenrijk).