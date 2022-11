Michaël Caubergs (RC Hades): “Op basis van een sterke tweede helft een verdiende zege tegen FC Lebbeke”

“Op basis van een sterke tweede helft een verdiende overwinning”, begon rechtervleugelverdediger Michaël Caubergs met zijn analyse. “Het eerste halfuur moesten we zoeken naar de juiste organisatie. Onze coach Mirko Licata stuurde bij en we namen de partij in handen. Randje buitenspel werd zeer twijfelachtig een doelpunt afgekeurd van Jordy Elens in de eerste helft. Ach, als je daarna de punten kan thuishouden hoef je over die fase niet verder te zeuren (lacht).”

“Kort na de rust kon ik een vrije trap aan de eerste paal binnenkoppen”, vervolgt Caubergs, die door zijn werk in Diegem in Leuven is gaan wonen. “Lang geleden dat ik nog eens kon scoren (lacht). Wel een belangrijk doelpunt, want nu werden we definitief baas over Lebbeke, dat kon terugvallen op een stevige organisatie en op tegenaanval enkele keren gevaarlijk kon uitpakken. In de slotfase kon Seppe Maesen alleen richting doel afstevenen en hij omzeilde knap de bezoekende doelman en legde rustig binnen. Na het tweede doelpunt was de buit binnen. Met 9 op 9 zijn we sterk op dreef en nestelen we ons bij de top vijf.”

Groot contrast met vorig seizoen

“Waarom het dit seizoen wel naar wens loopt? We slikten dit seizoen nog maar zeven doelpunten, maar vorig seizoen buiten enkele negatieve uitschieters konden we ook terugvallen op een goede organisatie”, weet de betrouwbare Caubergs, bezig aan een sterk seizoen. “Waar het verschil dan ligt? Het scoringsprobleem van vorig seizoen is grotendeels opgelost. Als de resultaten meevallen gaat het vertrouwen automatisch groeien.”

Twee belangrijke weken

“Na een 10 op 12 staan we bij de topteams uit tweede nationale B. Als je vier weken geleden naar het klassement keek dan stonden alle clubs op een zakdoek bij elkaar. Nu begint er afscheiding te komen. Daarom zijn de komende twee wedstrijden van levensbelang voor het vervolg van de competitie. Blijven we voorin meedraaien of zakken we terug naar de middenmoot? Indien we goede resultaten boeken met de komende verplaatsing naar Turnhout en de thuiswedstrijd tegen Berchem Sport stappen we zonder druk naar de toppers tegen Jong KV Mechelen en SK Tongeren. Als je ontspannen kan starten aan de topwedstrijden is de kans vrij groot dat je die ook met mooie resultaten kan afsluiten”, besluit de 24-jarige Caubergs afkomstig uit Paal.