Mia Messely stopt eind dit seizoen als voorzitter van FC Aalbeke Sport: “Onze laatste derby’s winnen”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE CEind dit seizoen stopt Mia Messely als voorzitter van derdeprovincialer FC Aalbeke Sport. “De gezondheid van Mia primeert. Het zware werk achter de schermen, in de kantine en als boegbeeld van de club wegen te zwaar door”, aldus sportief verantwoordelijke Gaël Agneray. Messely trad in 1998 toe tot het bestuur.

Mia Messely zette zich in de zomer van 1993 voor de eerste keer in voor Aalbeke Sport. Voorzitter Marnix Ketels vroeg haar toen of ze kon ‘depanneren’ in het frietkot van de club tijdens een jeugdtoernooi. Messely was nadien zowat 10 jaar ondervoorzitter om halfweg 2017 Marnix Verstichel als voorzitter op te volgen. “Na al die jaren loyaliteit bij de club wordt het geen definitief afscheid, want Mia zal de club nog helpen achter de schermen, maar niet telkens meer met een fysieke aanwezigheid”, aldus Agnery. “Ze zal nog steeds op de club te zien zijn, maar meer in een ontspannende rol, zonder grote werkdagen en late uren.”

“Ik hoop dat Aalbeke het voort goed blijft doen in de toekomst”, reageert de afscheidnemende voorzitter. “Ik had heel graag nog een eindronde meegemaakt en eventuele promotie, maar dit is momenteel geen onderwerp na onze mindere periode door de vele blessures. Toch hoop ik dat we onze laatste derby’s tegen Marke en SV Kortrijk winnend kunnen afsluiten vooraleer ik de fakkel doorgeef.”

Eindronde kan nog

Door corona en blessures lagen op een bepaald moment liefst een tiental spelers in de lappenmand, van wie intussen Simen Demeyere (barst in de wreef), Cedric Cappelaere (quadriceps), Sabri Bensalem (hamstrings), Leo Vandenbroucke (hamstrings) en Taybi Bensalem (hand gebroken) weer inzetbaar zijn. Kevin Dekens (operatie hiel), Taha Souhail (knie) en Robin Ergo (scheur in de hamstrings) zijn dat nog niet.

Het team van trainer Rodrigue Derycke staat momenteel op een gedeelde zesde plaats, op twee punten van het vierdegeklasseerde RC Bissegem. Deelname aan de eindronde via de rangschikking kan dus nog altijd. Er resten nog acht matchen.

De club moet dus op zoek naar een nieuwe voorzitter, iemand die communicatief sterk is met een groot netwerk en een hart voor Aalbeke Sport. Wie zich geroepen voelt om de fakkel over te nemen kan contact opnemen met Gael Agneray of Ignace Delbeke via het nummer 0472/31.25.89 of via mail naar kfcaalbekesport@gmail.com

Derde provinciale C: FC Aalbeke Sport - FC Marke: zaterdag 12 maart om 18.30 uur.

