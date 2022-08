Metallic Open verwelkomt Lara Salden als eerste reekshoofd op viersterrentoernooi: “De druk is eraf”

Op de Deco Metallic Open in Pelt speelde Lara Salden dinsdag haar eerste wedstrijd op het Belgian Circuit sinds ze afscheid nam van internationaal tennis. Zaterdag treedt Salden ook nog aan in de nationale interclubcompetitie en volgende week staat het toernooi van Tongerse op haar programma. “Daarna zal een langere tennispauze me goed doen”, zegt ze.

Met Sofie Baeten als wedstrijdleider presenteert Metallic TC – een club die nostalgie uitstraalt – een ijzersterke vrouwenreeks om het Belgian Circuit. “Onze club is de laatste jaren weer in opmars”, aldus Eric Van Mierlo. “Vorig seizoen legden we padelterreinen aan en de inschrijvingen voor ons toernooi liepen als een trein. Het uitmuntend deelnemersveld hebben we natuurlijk te danken aan het feit dat de vrouwen 1-reeks voor het eerst vier sterren telt. Voorlopig doen we er elk jaar één ster bij. Dus waarom volgend jaar niet voor vijf gaan (lacht) ? We organiseren alleen een vrouwenreeks om het Belgian Circuit omdat Antje Rubbrecht hier kind aan huis is. Dit is haar thuistoernooi.”

Eupen was de druppel

De als vijfde geplaatste Rubbrecht moest dinsdag in achtste finale even in de wedstrijd komen om zich voorbij Celine Gijsels te werken. In set twee en drie vond de pupil van Pierre-Paul Jaspers echter het goede ritme: 3-6, 6-0, 6-1. Reeds in kwartfinale wacht voor Rubbrecht een duel met eerste reekshoofd Lara Salden, die vorige week aankondigde dat ze op 23-jarige leeftijd met internationaal tennis stopt. “Ik beleefde geen plezier meer aan het internationale circuit en ook het reizen werd steeds lastiger”, aldus Salden. “Ja, dat afhaken zat al enkele maanden in mijn hoofd. Na vele gesprekken hakte ik de knoop door. Mijn nederlaag begin deze maand in de eerste ronde op het 25.000 dollar-toernooi van Eupen (Salden verloor toen van de Duitse Wirges, red.) betekende de druppel. Ik voelde me niet goed meer op de baan.”

Gelukkig valt het tennis van Salden nu op het Belgian Circuit te bewonderen. In Pelt ging ze in haar eerste wedstrijd met 6-1, 6-1 over Eline Moors. “Ook op dit circuit worden van mij overwinningen verwacht, maar dat valt toch gemakkelijker te plaatsen”, zegt Salden. “De druk is eraf. Ik vind het fijn om nu Metallic, volgende week Tongerse en tussendoor de nationale interclubcompetitie met Embourg te spelen. Dat er daarna een langere tennispauze volgt, vind ik echter niet erg. Tijd om alles weer in de juiste plooi te laten vallen.”

Coaching en fitness

Het wordt nog even afwachten welke richting het binnenkort voor Salden uitgaat. “Coaching en sparren behoren zeker tot de mogelijkheden”, vertelt ze. “Misschien ook in combinatie met fitness. Binnenkort volg ik via Tennis Vlaanderen trouwens een fitness-cursus op TC Diest.”

Met een 246ste plaats bereikte Salden in november 2020 haar hoogste ranking ooit op de WTA-lijst en in 2021 speelde ze de kwalificaties van de Australian Open. “Het WTA-toernooi van Praag in september 2020 blijft mijn mooiste herinnering”, besluit Salden. “Dankzij mijn ranking geraakte ik toen rechtstreeks op de hoofdtabel en bereikte ik de derde ronde.”