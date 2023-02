Met Witgoor wacht zaterdag al de volgende kelderkraker voor Hicham Elharchi en Zwarte Leeuw: “Als we dit weekend verliezen, is zege van woensdag voor niks geweest”

Zwarte Leeuw is dankzij een knappe tien op vijftien na Nieuwjaar opgeklommen naar een gedeelde elfde plaats in het klassement. “We zitten de laatste weken duidelijk in een goede flow en gaan er alles aan doen om die lijn dit weekend door te trekken”, aldus Elharchi. “Al mogen we Witgoor zeker niet onderschatten. We kunnen dan misschien wel van elke ploeg winnen. Als we niet op niveau zijn, kunnen we evengoed van elke ploeg verliezen. Dus ook van de laatste.”

Gelanceerd door Swaegers

Nog tien finales

Elharchi hoopt tegen Witgoor in de Rijkevorselse basiself te blijven staan. “Dat zou inderdaad leuk zijn, maar het is de coach die beslist. Er komen tenslotte een aantal jongens terug uit schorsing. Het belangrijkste is ook niet wie er speelt, maar wel dat we winnen. Als we dit weekend bijvoorbeeld verliezen, is de zege tegen Kampenhout voor niks geweest. Elke match is trouwens nog een finale, want we willen er echt wel kost wat kost in blijven. Al was het maar om het ongelijk van bepaalde mensen te bewijzen, want sommigen hadden ons al afgeschreven. Daarnaast hoort een club als Zwarte Leeuw ook gewoon thuis in het nationale voetbal.”