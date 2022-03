Met twee duizendsten van een seconde verschil (!), maar Siebe Bauwens heeft eerste seizoenzege wel beet

WIELRENNEN NIEUWELINGENTweedejaarsnieuweling Siebe Bauwens heeft al een zege beet. In Edewalle zette hij zondag een sprint naar zijn hand. Het verschil met Matthé De Leyn was bijzonder klein: twee duizendsten van een seconde!

Gelukkig werkt de federatie met transponders en is in theorie geen discussie over een millimetersprint mogelijk. “Het was heel nipt”, geeft Bauwens toe. “Eigenlijk hadden we met een kleinere groep naar de streep kunnen rijden, maar er waren ongelooflijk veel aanvallen. Om voorop te kunnen blijven veel te veel. Ik schoof zelf enkele keren mee, maar telkens viel ik alleen. Vol vol ging ik dus niet, want dan had ik me helemaal stuk gereden.”

Dus draaide de wedstrijd uit op een sprint met de groep. Voor Bauwens verliep die spurt niet helemaal naar wens. “In de laatste bocht richting aankomst zat ik in derde, vierde positie”, gaat de zoon van Tarteletto-Isorex-manager Peter Bauwens voort. “Twee renners van MJ Wood zaten op kop.”

“Legolas Ramoudt liet na de bocht het gat vallen voor Miel Dekien. Ik had dat niet verwacht, maar doorzag het manoeuvre redelijk snel. Miel had tien meter. Ik reed dat zo snel als kon dicht, wat betekent dat ik 350 meter voor de streep al aan het sprinten ging”, stelt Bauwens. “Bij de overgang naar de kasseien aan de aankomststrook is er een klein niveauverschil. Daar sloeg mijn ketting door, waardoor ik een paar seconden moest inhouden om die ketting weer op zijn plaats te krijgen.”

Tweedaagse in Damme

Bauwens was zijn snelheid kwijt en voelde Matthé De Leyn komen. Op foto’s van de aankomst is met het blote oog het verschil aan de streep niet te zien. “Volgens de wedstrijdjury was het verschil twee duizendsten van een seconde in mijn voordeel”, weet Bauwens. “Bijzonder nipt dus. Winst in mijn derde koers van het seizoen. Heel leuk!”

“Komend weekend trek ik naar de tweedaagse in Damme. Daarna staan twee clubkoersen op het programma van de U17 van het Isorex Cycling Team, mijn ploeg: Gent-Wevelgem in Boezinge en een kasseikoers in Mons-en-Pévèle in Noord-Frankrijk. Selecties voor die koersen liggen nog niet vast. We hadden vorig jaar al een goeie ploeg, dit seizoen zijn we nog wat sterker. Plaatsjes in selecties zijn nog duurder geworden.”