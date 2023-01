Met ‘Tolis’ Konstantopoulos in de basis pakte Beerschot 21 op 24: “Niet onlogisch dat ik aanpassingsperiode nodig had”

Voetbal CPLToeval of niet: sinds Apostolos Konstantopoulos in de ploeg kwam, pakte Beerschot 21 op 24. Reden genoeg om de 20-jarige Griekse verdediger te interviewen in aanloop naar de inhaalmatch tegen Deinze. “De voorbije periode was moeilijk, maar leerzaam.”

In de zomer van 2021, vlak na zijn transfer naar Beerschot, spraken we een eerste keer met Apostolos Konstantopoulos. Voor ons zat toen een wat timide jongen, die ook niet al te best Engels sprak. Anderhalf jaar later lijkt Konstantopoulos opengebloeid en is zijn Engels véél beter. Intussen groeide ‘Tolis’ dus ook uit tot een vaste pion op het Kiel.

“Tegenwoordig gaat het goed met mij, beter dan een jaar geleden alleszins”, glimlacht Konstantopoulos. “Het voorbije seizoen was niet de beste ervaring, want we degradeerden en ik speelde amper. Maar het was ook niet de slechtste ervaring, want ik heb er veel van geleerd. Weet je, ik heb een aanpassingsperiode nodig gehad en dat was eigenlijk niet onlogisch. Ik kom uit een kleine Griekse stad en was bijna nooit buiten de stad geweest. Als je dan als jonge kerel in Antwerpen terecht komt, dan is dat een wereld van verschil. Ondertussen vond ik hier mijn draai en kan ik me beter uitdrukken in het Engels.”

Beloften

Toch duurde het ook dit seizoen nog zijn tijd vooraleer Konstantopoulos aan voetballen toe kwam. Aanvankelijk moest de Griek ritme opdoen bij de beloften in tweede nationale. Pas op speeldag tien dropte trainer Andreas Wieland Konstantopoulos in de eerste ploeg.

“De trainer vond dat ik aan mijn lichaamstaal moest werken, wat ik vervolgens ook heb gedaan”, aldus Konstantopoulos. “Na een goed gesprek volgde dan toch een kans en die heb ik proberen te grijpen. Dat we bijna alles hebben gewonnen sinds ik in de basis sta? (glundert) Natuurlijk ligt dat niet alleen aan mij. Als team zijn we in de loop van het seizoen gewoon alsmaar beter naar mekaar toe gegroeid. De spirit in de kleedkamer is nu veel positiever dan vorig jaar.”

Lange weg

Beerschot staat momenteel zelfs aan de leiding in de tweede voetbalklasse en kan die positie zondag verstevigen. “Deinze kondigt zich aan als een lastige verplaatsing, maar het vertrouwen is aanwezig”, benadrukt Konstantopoulos. “Als je eerste staat wil je die positie uiteraard vasthouden, maar de weg is nog lang. Elke week alles geven en we zien wel wat het wordt.”

Kersvers international Thorisson terug uit IJsland Beerschot is sinds enkele dagen een A-international rijker. Nökkvi Thorisson (23) debuteerde zondag voor IJsland, in een 1-1 gelijkspel tegen Estland. Thorisson kwam een dik uur in actie. Zondag is hij in principe beschikbaar voor Beerschots trip naar Deinze. Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

