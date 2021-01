Met overstap naar SK Roeselare-Daisel komt voor Michael Vermeersch droom uit: “In de voetsporen van mijn vader”

“Ik treed zo in de voetsporen van mijn vader Mario”, stelt Vermeersch. “Mijn vader doorliep alle jeugdrangen bij het toenmalige SK Roeselare en maakte nadien de overstap naar het fanionteam van VK Dadizele. Ik kies nu voor de nieuwe ploeg SK Roeselare-Daisel waardoor de cirkel rond is. Ik ben eveneens getogen en geboren in Roeselare en ben blij dat ik het begin van deze nieuwe club mag meemaken. Het wordt misschien een historisch begin van iets heel moois. In elk geval is iedereen die begaan is met dit nieuwe project;-, enorm enthousiast en gedreven.”

Terugzien met Vandamme

Voor Vermeersch zelf wordt het alvast geen stap in het onbekende, want toekomstig coach Maxim Vandamme is voor hem geen nobele onbekende. “Ik speelde onder Maxim al vier jaar bij Wervik. Twee seizoenen in eerste provinciale en eentje in de toenmalige bevordering, waarna ik in mijn laatste seizoen een akkefietje had met de coach. Een spijtig voorval, maar dat is al lang voltooid verleden tijd. Maxim heeft me zelf gecontacteerd om naar SK Roeselare-Daisel te komen waardoor het voor mij super is dat ik opnieuw voluit van zijn vertrouwen kan genieten. En omgekeerd is dat zeker ook het geval.”