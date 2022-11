Met Milan Van den Haute wint Jasper Bertels Gentse Toekomstzesdaagse: “Met benen van eerste dagen was dit nooit gelukt”

Wie Jasper Bertels vrijdagavond in de eerste ploegkoers van de AVS-Cup U23 zag rijden kon niet vermoeden dat hij kans maakte op de eindzege. “Het ging de eerste vier dagen veel minder dan verwacht”, gaf de kersverse belofte uit Lier toe. “Zaterdag was mijn eerste goeie dag. Ook al sloegen we af en toe een aflossing over. Om voor mij wat recuperatie in te bouwen. Dat we die winstronde konden pakken is super. Zeker na vier lastige dagen.”

Maatje valt

Toen hij zaterdagavond deze woorden sprak kon Jasper Bertels, die vanaf 1 januari het shirt van Van Moer Logistics ruilt voor het Hubo Cycling Team, niet weten wat hem zondag tijdens de finale te wachten stond. Eerst een val van maatje Milan bij een aflossing na ongeveer een derde koers. Daarna moest zijn kwieke partner twee keer van fiets wisselen. Een finale met veel hindernissen.

“Na die valpartij van Milan moest ik voortdurend in koers blijven, dat kostte veel energie”, ging Bertels verder. “Gelukkig kon Milan, nadat hij even moest bekomen van die tuimelperte, mij nadien enkele recuperatieronden gunnen. Bovendien had ik op de slotdag betere benen dan in het begin van deze Toekomstzesdaagse. Met de benen van de eerste dagen was het nooit gelukt om deze zesdaagse te winnen.”

Bij de profs

Voor Jasper Bertels was het de tweede deelname aan deze AVS-Cup U23, voor Milan Van den Haute de eerste. Vijftig ronden voor het einde van de finale moesten ze de aanvallers Stan Dens en Tom Crabbe, dragers van de groene puntentrui, een halve ronde voorsprong gunnen. Na dertig ronden hard knokken lukte het om die aanval te neutraliseren.

“Zonder een goeie maat was dit nooit gelukt”, gaf Bertels, in Gent student bedrijfsmanagement, toe. “Van de eindzege in de Toekomstzesdaagse heb ik in het verleden wel eens gedroomd. En van deelnemen aan de zesdaagse bij de profs ook. Hopelijk is deze overwinning een stap in die richting.”