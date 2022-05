Met indrukwekkend demonstratievolleybal verovert Knack Roeselare een nieuwe Belgische titel bij de mannen: “Bewonderenswaardig”

Na een derde 3-0 overwinning tegen de buren uit Menen heeft Knack Roeselare zaterdagavond zijn dertiende landstitel in de clubgeschiedenis veroverd. Wanneer je - mooi opgeteld, tijdens de kwalificatiewedstrijden, de Champions Final4 en de finales van de play-offs - 30 op 33 punten haalt in de beslissende fase van de competitie, dan ben je terecht de kampioen van België. Na een moeilijke januarimaand is dit een fantastisch orgelpunt voor het team van coach Vanmedegael.

“Tijdens elk duel van deze finales begonnen we zeer overtuigend en vol goede moed aan de match”, gaf de bezoekende coach Frank Depestele toe. “Maar telkens speelde Roeselare iedere set beter en beter en wij waren niet op de volle honderd procent.” Bij de vorige krachtmeting tussen Menen en Roeselare was het Sander Depovere die de match deed kantelen. In deze derde confrontatie zorgde Märt Tammearu vanop de servicelijn voor een ware ravage bij de zichtbaar vermoeide spelers uit Menen.

Fierheid

De beide bankzitters van Roeselare hebben dus ruim hun aandeel gehad tijdens deze titelstrijd. Maar wat de ‘starting-six’ drie finalewedstrijden lang toonde, was ook van een bijzonder hoge kwaliteit. Het leek soms op demonstratievolleybal. “Deze play-offs hebben we op een indrukwekkende manier afgewerkt”, geniet Knack-coach Steven Vanmedegael nog na. “Verschillende kwaaltjes hebben hun rol gespeeld tijdens de periode dat het even wat minder ging. Dankzij het harde werk, dag in dag uit, zijn we er sterk uitgekomen. Dat is bewonderenswaardig.”

Kapitein Matthijs Verhanneman - 15 jaar bij Knack Roeselare, geef die man een standbeeld - benadrukte vooral de fierheid over de prestatie van zijn team. “Drie maand geleden ben ik door mijn enkel gegaan”, blikt de aanvaller even terug. “We verloren kansloos tegen Maaseik en iedereen dacht dat het dit jaar niets zou worden voor Roeselare. Dan hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Na een felle brainstorming heeft de ganse ploeg voor een geweldige klik gezorgd. De manier waarop we trainden, opnieuw intensief, en de aanpak om scherper te staan - als een echt team - zorgden voor een merkbaar verschil. Geen eilandjes meer, maar één blok. Dit is het resultaat, ik ben erg fier.”