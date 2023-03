Met Dirk Daelmans (Bree-Beek) en Alain Hermans (Torpedo) staan zaterdag twee trainers met dezelfde voetbalvisie tegenover elkaar: “Het wordt een mooi duel”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEMet Bree-Beek tegen Torpedo Hasselt staan morgenavond de nummers drie en vier in de rangschikking tegenover elkaar. De gelijkenissen tussen de twee teams zijn veelvuldig. Beide trainers speelden op hoger niveau en hanteren dezelfde voetbalvisie. Daarenboven geven ze de jeugd voluit speelkansen en strijden ze mee voor een plaats in de eindronde. Ook na afloop vind je ze meestal in de kantine, druk en uitgebreid napratend als vrienden en collega’s onder elkaar. “We kennen elkaar reeds jaren en hebben een sportieve band met elkaar”, klinkt het zowel bij Dirk Daelmans als Alain Hermans. Omwille van de Lichtstoet in Bree begint de wedstrijd om 18 uur.

In de rangschikking telt Bree-Beek één puntje meer dan tegenstander Torpedo. Voor beide teams zit de titel er meer dan waarschijnlijk niet meer in, daarvoor is de achterstand op leider Zepperen-Brustem te groot. Beide teams mikken wel op een plaats in de eindronde. Bree lukte een goede heenronde, maar na de winterstop liep het iets stroever. “We hadden het de laatste tijd inderdaad iets moeilijker ”, zegt trainer Dirk Daelmans. “Op een gegeven moment telden we wat minder maturiteit op het veld. Dit heeft deels te maken met kwetsuren en schorsingen. Uiteraard mag dat geen verontschuldiging zijn. Daarbij is onze spelersgroep erg jong en op die derde plaats mogen we dan ook best trots zijn.”

Eerst Torpedo, daarna Achel

Op dit moment ogenblik telt Bree-Beek vijf punten voorsprong op eindrondeconcurrent Eksel. Na de wedstrijd tegen Torpedo, wacht met Achel opnieuw een topper. Het wordt opletten geblazen. “We willen dat eindrondeticket zeker niet laten ontglippen. Die twee duels zullen we top moeten zijn. Zowel Torpedo als Achel zitten in een goede flow. Normaal moet het lukken. In de heenwedstrijd speelden we in Torpedo een prima partij en wonnen met 1-2. Dit willen we overdoen. Ondertussen kijk ik ook uit naar het weerzien met trainer Alain Hermans. Een toffe collega waar ik goed mee overeen kom. We hebben dezelfde voetbalvisie”, besluit Dirk Daelmans.

Torpedo in een positieve flow

Torpedo Hasselt won vorig weekend het belangrijk duel tegen concurrent Eksel en reist dan ook vol vertrouwen af naar Bree. “Na een 16 op 19 werd die prima reeks plots en onverwacht afgebroken met een 4-0 nederlaag tegen Herk”, blikt Alain Hermans terug. “Gelukkig hebben we ons vorig weekend herpakt met een 3-1 zege tegen Eksel. We kijken dan ook met vertrouwen uit naar het duel in Bree. Het wordt een strijd die alle kanten uit kan. Wij zitten in een goede flow, maar ook Bree speelt goed voetbal. Beide teams trekken de kar van de jeugd en dat maakt alles nog leuker. Net als Bree-Beek willen we een plaatsje voor de eindronde pakken. Als je weet dat we van de laatste zes wedstrijden nog tegen Bree, Koersel en Achel moeten, zijn alle punten welkom. En ja, ook ik kijk uit naar het wederzien met Brees trainer Dirk Daelmans. Een pintje na de wedstrijd en lekker keuvelen over de wedstrijd moet kunnen. Of niet?”, knipoogt de Torpedotrainer.