Met crowdfunding en verkoop van pinnen wil Hanne Maudens Olympische Spelen in Tokio halen

Als Hanne Maudens (23) uit Wetteren in augustus schittert op de Spelen in Tokio, dan zal ze dat voor een stuk te danken hebben aan de vele gulle giften voor haar crowdfunding en haar verkoopactie van pinnen.

In september nam Maudens een drastische beslissing. De op één na beste Belgische zevenkampster ooit stopte met meerkamp om zich te gaan toeleggen op de 400m en 800m. Een keuze van het hart. Voor de zevenkamp had ze haar ticket voor Tokio al op zak. Maar op de 400m en de 4x400m moet ze zich nog kwalificeren. Als 400m/800m-loopster kon ze niet rekenen op een elitestatuut bij de Vlaamse atletiekliga. Daardoor moet ze heel haar olympische kwalificatiecampagne zelf zien te bekostigen. Een dure grap, maar ze maakt er werk van. Haar crowdfundingsactie loopt als een trein en ze verkoopt pinnen. “De crowdfundig gaat heel hard”, zegt een tevreden Maudens. “Ik heb al iets meer dan drieduizend euro bij elkaar dus dat is goed. Of ik dat verwacht had? Aan de ene kant verwachtte ik het wel een beetje nadat ik zoveel reacties kreeg na een reportage op Sporza over mijn situatie. Maar het is nu toch wel snel omhoog aan het gaan.”

Pinnen

Uitblinken in de meest mondiale sport ter wereld op het allerhoogste olympische niveau kost geld. Topsport is meer dan wat rondjes lopen op de piste. “De buitenlandse trainingsstages, de kosten voor kinesietherapie, sporttesten, lichaamscreenings, aankoop van materiaal, enzovoort. Onlangs moest ik een pushmeter aankopen voor mijn krachttrainingen. Dat kost dan ook weer driehonderd euro. Als je al alle zaken optelt, kom je aan een serieus bedrag”, beseft ze. “Ik had tienduizend euro vooropgesteld om op te halen. Ik had al redelijk veel onkosten gemaakt en zal het komende jaar ook nog veel extra kosten moeten maken. Het is niet zo dat ik spoedig een profcontract kan krijgen. Daar zal ik normaal gezien nog een jaar op moeten wachten. Naast de crowdfunding ben ik ook al een tijdje met iets anders bezig. Ik heb pinnen ontworpen om bijvoorbeeld aan rugzakken vast te maken. Als atleet moet je wel iets ondernemen als je in zo’n situatie zit. Je moet niet zomaar bij de pakken blijven zitten.”

EK indoor

Op sportief vlak gaat het intussen prima. Ze heeft de omschakeling naar de 400m vlot gemaakt en staat te popelen om haar kunsten te tonen op de indoorwedstrijden. “Het BK in februari gaat normaal gezien nog door en er is ook nog de IFAM. Op het EK indoor in Polen hoop ik om de 4x400m te lopen”, licht ze haar plannen toen. “De vier snelsten mogen lopen en ik denk wel dat ik daar bij zal zijn. Maar ik wil me ook individueel proberen te plaatsen voor de 400m op het EK. Daar zit ik toch mee in mijn achterhoofd.” Maudens’ trainer Tim Moriau werd vorige week ietwat verrassend aangekondigd als nieuwe topsportmanager van de turnfederatie, maar dat heeft geen gevolgen voor haar. “Ik word nog altijd door Tim getraind. Officieel ben ik op dit moment geen eliteatlete, maar dat zal veranderen zodra ik wedstrijden heb gelopen. Tim geeft nog training aan twaalf atleten en daar ben ik dus ook bij.”

