Mesbah Atillah is de nieuwe T2 van RC Hades

Had je de aanstelling als T2 verwacht?

“Dit is totaal onverwacht. Ik ben coach Mirko Licata dan ook enorm dankbaar voor de geboden kans. Ik wil de kans om een volwaardige T2 te worden dan ook grijpen. Voorlopig is het tot einde seizoen en daarna zien we wel wat Mirko Licata zal beslissen.”

Tot einde seizoen? Stel op 25 januari legt Voetbal Vlaanderen de competitie definitief voor dit seizoen stil. Dan kan je jezelf toch niet bewijzen?

“De kans dat we opnieuw gaan voetballen is inderdaad erg klein. Ik hoop op een herstart, want de bedoeling was om dit seizoen nog trainer te blijven van mijn U16 en dat te combineren met T2. Indien we niet meer voetballen is er natuurlijk nog de voorbereiding op volgend seizoen. Daarbij wil ik onze coach steunen. Als hij daarna de beslissing neemt om op zoek te gaan naar een nieuwe T2 zullen we toch vrienden blijven.”

Voor veel voetballiefhebbers ben je geen bekende naam als coach. Heb je de nodige ervaring? Speelde je zelf voetbal?

“Ik moet niet in de belangstelling staan. Liever een harde werker achter de schermen. Voor Mirko Licata en het team van Hades ben ik geen onbekende hoor (lacht). Al 25 jaar jeugdtrainer bij Hades, de club van mijn hart en vele jaren verbonden met het eerste elftal. Ik help onze materiaalmeester en sprong regelmatig in om de vertrokken T2 Steven Stijnen een handje te helpen. Weet je, Steven Stijnen was de eerste om mij te feliciteren met mijn promotie. Als ik volgend seizoen T2 mag blijven, moet ik wel mijn passie als jeugdtrainer loslaten. Dat doet ergens pijn. Anderzijds ben ik trots om de kans te krijgen als assistent-coach. "

“Een groot voordeel is dat de kleedkamer geen geheimen voor mij heeft. Als speler was ik actief tot mijn 33ste jaar. Als Zonhovenaar begon ik mijn voetbalcarrière bij Zonhoven SK. Ik speelde daar als flankspeler samen met bekende figuren als Nico Papanicolaou. Daarna was het even zwerven van HO Heide naar Sparta Kuringen en HW Zonhoven. De start als jeugdoach kwam er via mijn zoon Anwar Atillah. Daarna kreeg ik de microbe te pakken. Nu ben ik klaar voor mijn nieuwe uitdaging als T2. Mirko Licata mag op twee oren slapen (lacht).”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B