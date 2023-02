Merveille Goblet (FC Mandel United): “Tweeluik tegen Rupel Boom en Hoogstraten is van cruciaal belang”

voetbal eerste nationaleHet zijn donkere en pijnlijke dagen voor eerstenationaler FC Mandel United, nog altijd de trieste bezitter van de rode lantaarn. Ook op het veld van OH Leuven B werd vorige week niets geraapt, de Izegemnaars verloren er met 2-1. Met - des te pijnlijker- andermaal de beslissende tegengoal in de slotminuut. Zaterdagavond komt rechtstreeks concurrent Rupel Boom op bezoek en is er maar één optie meer over: winnen.

De 28-jarige doelman Merveille Goblet, met een verleden bij onder meer Tubeke, Standard, Waasland-Beveren en Cercle Brugge, was één van de weinige blijvers bij FC Mandel United in het voorbije tussenseizoen. “De reden waarom ik bleef, is vrij simpel”, stelt de ervaren goalie van FC Mandel United. “Ik was Mandel enorm dankbaar dat ik na mijn periode bij Cercle Brugge een nieuwe kans kreeg en het feit dat ik nu in Zwevezele woon, maakte mijn keuze voor een verlengd verblijf eenvoudiger. Het feit dat de oude en plaatselijke bestuursmensen opnieuw alle touwtjes in handen namen, was voor mij heel belangrijk. Er is wederzijds vertrouwen, zodat ik me ondanks de mindere sportieve periode van het team nog altijd goed voel bij de club. “

Zeven keer die laatste minuut

“Uiteraard zitten we op sportief vlak in heel nauwe schoentjes, maar toch geloven we met z’n allen nog altijd in een goede afloop. Iedereen gaat er immers zowel op training als tijdens de matchen voluit tegenaan en het bestuur leverde tijdens de winterstop een extra inspanning door wat versterking bij te halen. De pech blijft echter aanhouden, want vorig weekend kregen we op het veld van OH Leuven B opnieuw die fatale treffer in de slotminuut binnen. Zuur, zuur, zuur! Voor de zevende keer nu al slikken wij een dodelijke tegentreffer in die allerlaatste minuten. Brute pech, maar we moeten toegeven dat dit ook te wijten is aan een zeker gebrek aan ervaring.”

Twee cruciale duels

“We geven de moed echter niet op. Het eerstvolgende tweeluik tegen Rupel Boom en Hoogstraten is van cruciaal belang. Het behoud is zeker mogelijk, want er staan nog dertien matchen op het programma. Hopelijk krijgen we ook eens die geluksfee aan onze zijde en kunnen we nu die remonte inzetten. Ondertussen is er ook wat meer maturiteit in onze ploeg zodat we beseffen dat we enkel maar met een driepunter thuis tegen Rupel Boom vrede kunnen nemen. “

