Meris Durakovic probeert Shokudo Aarschot naar eerste klasse te loodsen: “Het wordt een hele uitdaging, maar er zijn nog genoeg onderlinge duels”

Sinds de winterstop haalt Meris Durakovic al weken een hoog niveau. Hij moet Shokudo Aarschot naar een hoger niveau tillen in de eindfase van het kampioenschap. “We zijn genaderd tot op vijf matchen van het einde van de competitie. Het klopt dat we tegen Herstal (0-0, red.) en Genk (7-5-nederlaag, red.) dure punten lieten liggen. We hadden ons lot in eigen handen. Dat is nu deels anders. Het wordt een hele uitdaging, maar er zijn nog genoeg onderlinge duels. Toen de winterstop inging, keken we tegen een achterstand aan van vijf punten op Proost Lier. Die achterstand werd weggewerkt. We moeten gewoon aan een tweede inhaalbeweging beginnen.”

Volledig scherm Meris Durakovic draaide bij Shokudo Aarschot uit tot een van de dragende spelers. © EVL

Bewuste keuze

Een jaar geleden maakte Meris Durakovic nog deel uit van de kern van de nationale ploeg. Bij Real Herentals kon hij dit seizoen meespelen met de top vijf in eerste nationale. Waarom koos hij voor een avontuur in tweede nationale? “Ik kon probleemloos in eerste klasse blijven. Het project van Aarschot sprak me evenwel meteen aan. Ik vond hier een nieuwe uitdaging. Aarschot is een familiale club, waar ik vlug kon gedijen. De ploeg hoort gewoon thuis in eerste nationale. De structuur is er. We hebben nog vijf finales voor de boeg om de droom waar te maken. Ik besefte snel dat mijn keuze voor Aarschot gevolgen kon hebben voor de nationale ploeg (Durakovic werd dit seizoen niet opgeroepen, red.). Ik ben eenendertig jaar en heb alles meegemaakt. Als we met Aarschot promoveren, kom ik automatisch weer in beeld van de bondscoach.”

Volledig scherm Meris Durakovic (6) maakte tot vorig seizoen deel uit van de nationale ploeg. © EVL

Belgische Bosniër

De naam ‘Durakovic’ laat vermoeden dat de roots in ex-Joegoslavië liggen. Een bevestiging volgt. “Mijn familie komt uit Bosnië. Ik werd geboren in Bijeljina, een stad in het noordoosten van Bosnië tegen de Servische grens. Je zou misschien denken dat mijn ouders het land hebben verlaten omwille van de burgeroorlog. Dat beeld klopt niet. De burgeroorlog was in 1992. Pas acht jaar later emigreerde de familie. Aanvankelijk vonden ze onderdak in Duitsland. Vijf jaar bleven we daar. Mijn kleuterschool werkte ik daar af. Mijn ouders keerden terug naar Bosnië, maar wilden een toekomst opbouwen. Omwille van de grote werkloosheid was dat in Bosnië niet mogelijk. Ik ben blij dat ze voor mijn toekomst gekozen hebben. Op mijn negende kwam ik in Vlaanderen terecht. Ik sprak de taal niet, maar als kind leer je dat snel (Durakovic spreekt perfect Nederlands, red.). Ik ziet dat nu trouwens ook aan mijn zoontje van twee jaar. Thuis spreken we Bosnisch, maar hij spreekt met zijn vriendjes Nederlands. Dat gaat vanzelf.”