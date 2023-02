Merijn Rogiers helpt Merelbeke aan eenvoudige zege met eerste goal: “Het werd echt tijd om te scoren”

In tweede nationale werd de logica gerespecteerd. KFC Merelbeke zette rode lantaarn Erpe-Mere United opzij met een klinkende 0-3-overwinning. “De score doet het gemakkelijker lijken dan het was”, aldus Merijn Rogiers. “Gezien de situatie van Erpe-Mere waren we wel verplicht te winnen, maar dat is niet altijd zo eenvoudig.”

“We waren wel de betere ploeg en kregen een paar kansen om de score te openen. Die gingen er niet in, waardoor we met 0-0 de rust in gingen. Dat is niet zo comfortabel tegen een team dat zich daar kan aan optrekken, maar dankzij een fantastische trap van Mikaele Falzone werd het na een uur toch 0-1. Daarna gaven ze ons ruimte en konden we het uiteindelijk volwassen uitspelen.”

Ruimte door Lievens

Tussen de openingsgoal van Falzone en de uiteindelijke 0-3 van Nico Binst was het Rogiers die voor de 0-2 zorgde met zijn eerste goal voor de club. “Daar was ik heel erg blij mee. Het is toch al mijn derde seizoen voor Merelbeke, dus werd het echt tijd om te scoren. Eigenlijk had het al de eerste helft gekund. Ik kreeg een grote kans, maar ging er naar verluidt nogal onorthodox naartoe”, lacht de verdediger.

“Door die kans werd ik in de tweede helft iets korter gedekt. Ze hadden in de eerste zone een grote verdediger op Matthias Lievens geplakt, dus vroeg ik Matthias om naar de tweede paal te lopen. In die vrije ruimte hoefde ik niet veel te doen om de perfecte voorzet van Mika binnen te koppen.”

Ploegprestatie

Ook achterin deden Rogiers en Lievens waar ze goed in zijn. Ze hielden alles toe en hielden al voor de vijfde keer in acht wedstrijden de nul, de zevende keer dit seizoen. Samen met leider Lokeren-Temse staat Merelbeke nu bovenaan het nevenklassement van minste tegendoelpunten. “Tot voor deze speeldag stonden Cercle U23 en Lokeren boven ons, maar zaterdag slikte Cercle drie doelpunten bij Dikkelvenne en Lokeren moest een doelpunt toestaan in Torhout.”

“Uiteraard willen we elke week de nul houden, want dan heb je als ploeg sowieso een punt. Dat we nu zo’n statistiek kunnen neerzetten, is toch wel iets om fier op te zijn, maar dat doe ik echt niet alleen. Dat is een ploegprestatie. Het motiveert ons om die lijn door te trekken, al stelt dat niets voor als we er volgende week drie tegenkrijgen van Oostkamp.”

Erpe-Mere: Godijn, Delmoitié, Van Der Haegen (78’ Bliki), Rodrigo De Oliveira, Laurent, Beerens (68’ Cuyvers), Piers, Kabera, Thibaut (78’ Callebaut), Vinck, Mulume.

Merelbeke: Maes, De Mey (86’ Elaut), Verhelst, Rogiers, Falzone, Verheyden (74’ Van Laere), El Hamdaoui, Lievens, Verkindere, De Ruyver (88’ Van Den Winckel), Binst.

Doelpunten: 61’ Falzone (0-1), 67’ Rogiers (0-2), 84’ Binst (0-3).

